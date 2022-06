Busse werden umgeleitet

Die Sperrung der Weserbrücke Würgassen/Herstelle hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr der Linien R22 und R37, wie der Nachverkehrsverbund Paderborn/Höxter mitteilt. Wie berichtet, werden die Landesbaubetriebe Hessen Mobil und Straßen NRW ab Montag, 27. Juni, den Straßenanschluss der B83 an die Weserbrücke zwischen Herstelle und Würgassen herstellen. Dafür werden die Anschlussstellen in Herstelle und Würgassen voll gesperrt.

Die Linien R22 und R37 fahren in diesem Zeitraum die Haltestellen Lauenförde Kirche sowie Lauenförde, Siedlung nicht an. Ferner werden in Würgassen die Haltestellen Axelsee, Lauenförder Straße, Zur Kurve und BGM-Rox-Platz nicht angefahren. Die Haltestellen in Lauenförde werden weiterhin durch die R36 bedient. Kunden, die nach Würgassen oder von Würgassen nach Höxter oder Bad Karlshafen möchten, können die Weserbrücke zwischen Herstelle und Würgassen per Rad oder zu Fuß benutzen.

Alternativ verkehrt zwischen Herstelle und Würgassen täglich zwischen 9 und 18 Uhr eine Weserfähre. In der Nähe des Fähranlegers in Herstelle befinden sich die Haltestellen Fährstraße (für Fahrten Richtung Höxter) sowie Kirche (für Fahrten in Richtung Karlshafen). An beiden Haltestellen hält sonntags auch die Wisent-Linie R37 mit dem Fahrradanhänger.

Alle Schulschlusszeiten werden bedient

Für den Schulverkehr der Grundschule Lauenförde und Marie-Durant-Schule Bad Karlshafen gibt es ab dem 27. Juni bis zum 22. Juli folgende Zusatzfahrten auf der Linie R22: Zur Marie-Durant-Schule Bad gibt es morgens einen zusätzlichen Bus, der zunächst Schülerinnen und Schüler aus Würgassen nach Bad Karlshafen zur Schule bringt. Abfahrt in Würgassen am BGM-Rox-Platz ist um 7.20 Uhr, Ankunft in Bad Karlshafen 7.44 Uhr. Dieser Bus befördert nur die Schülerinnen und Schüler der Ortschaften Würgassen und Lauenförde und hält nicht mehr in Herstelle. Hinfahrt Grundschule Lauenförde: Derselbe Bus fährt um 8.01 ab Würgassen, Bgm-Rox-Platz. Grundschulkinder aus Würgassen zur Grundschule nach Lauenförde (Ankunft an der Haltestelle Siedlung um 8.05 Uhr.) Nachmittags fahren Schülerinnen und Schüler der Marie-Durant Schule zu den gewohnten Abfahrtszeiten der R22 bis Beverungen ZOB und steigen dort in einen weiteren Bus der R22 mit Ziel Würgassen um.

Alle nachmittäglichen Schulschlusszeiten der Schule werden bedient. Mit dem gleichen Bus fahren die Grundschulkinder aus Lauenförde nach Würgassen zu allen Schulschlusszeiten. Der Fahrplan steht auf www.fahr-mit.de zur Verfügung.