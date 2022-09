Caritas fordert kreisweite Diskussion über Bereitstellungslager in Würgassen

Der Vorstand der Caritas für den Kreis Höxter, Thomas Rudolphi, hat eine bessere Information der Bürger über das zentrale Bereitstellungslager in Würgassen gefordert. Die Kirchen müssten sich an der Diskussion beteiligten, weil es um Pläne gehe, „die das Potenzial haben, die Schöpfung zu gefährden“, betont Rudolphi in der Caritas-Publikation „Caritas im Blick“.

Die Bewahrung der Schöpfung sei ein zentrales Motiv des christlichen Glaubens und anderer großer Religionen, sagte Thomas Rudolphi in einem Interview des Magazins: „Wenn wir Plänen wie in Würgessen ohne große Überlegung zustimmen, die das Potenzial haben, die Schöpfung zu gefährden, versündigen wir uns an denen, die uns nachfolgen, an unseren Kindern.“

Übersetzer und Vermittler

„Wir müssen den Blick auf die Bürgerinnen und Bürger wenden“, meint Thomas Rudolphi. Das gelte für den Caritasverband, für die Caritas-Konferenzen, die Fachverbände, aber auch für andere Wohlfahrtsverbände. Die Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände könnten Übersetzer und Vermittler zwischen Gegnern und Befürwortern der Pläne werden.

Thomas Rudolphie Foto: Pressebüro Flüter

Vor allem gehe es darum, Bürger, die sich nicht ausreichend informiert fühlen, in leichter Sprache und verständlich über den Sachverhalt aufzuklären, beispielsweise in Foren und auf Plattformen, die „eine kreisweite gesellschaftliche Diskussion“ auslösen könnten: „Wenn sich mehrere Wohlfahrtsverbände und Kirchen der fachlich gesicherten, unparteilichen Aufklärung widmen und eine breite Diskussion anstoßen, dann bekommt alles eine ganz andere Dynamik.“

Selbst aktiv werden

Die Bürger müssten selbst auch aktiv werden und ihr Recht auf gute Information einfordern: „Wir alle müssen unsere Stimme erheben, wenn wir mit unverständlichen Pressemitteilungen abgespeist werden sollen, die nur Fachleute verstehen.“ Sonst bestehe die Gefahr, „dass die Reaktionen schnell hochkochen“.

Die Caritas beziehe Stellung zu dem zentralen Bereitstellungslager, weil der Verband die Aufgabe habe, sich politisch zu äußern. „Wir sehen uns als Anwalt der Menschen im Kreis Höxter und gehen dorthin, wo sonst niemand hingeht, um zu helfen.“ Dienste wie „Tischlein deck dich“ in Brakel hätten eine politische Bedeutung, weil sie auf gesellschaftliche Missstände hinweisen. „Wir müssen in die Gesellschaft hineinwirken“, fordert Thomas Rudolphi, „damit Ungerechtigkeiten und Ausgrenzungen erst gar nicht geschehen und Menschen über ihr Schicksal selbstbestimmt entscheiden können.“