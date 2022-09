„Carnevalsverein Weserbrücke“ aus Beverungen/Lauenförde vom Bund Westfälischer Karneval ausgeschlossen

Der Carnevalsverein Weserbrücke (CVWB) ist aus dem Bund Westfälischer Karneval (BWK) ausgeschlossen worden, weil er am 23. April dieses Jahres mit einer Abordnung an der „Karnevalsparade“ von Hasi Palau in Paderborn teilgenommen hat.

Der Ärger hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet: Kurz nachdem die Paderborner Karnevalisten angekündigt hatten, im April – also außerhalb der offiziellen Session – einen karnevalistischen Umzug zu veranstalten, schaltete sich der BWK ein und drohte mit Konsequenzen: In einem Schreiben an die Domstädter erinnerte der Verband an die für Karnevalsvereine geltenden Regeln, die „eine solche Veranstaltung außerhalb des Brauchtumszeitraums nicht zulassen“. Mit „Brauchtumszeitraum“ ist die Spanne zwischen 11.11. und Aschermittwoch gemeint. In dem Brief hieß es weiter, die Durchführung der Karnevalsparade verstoße „gegen mehrere Satzungen und Ordnungen“ und dass „bei einer Durchführung der Karnevalsparade ein Ausschlussverfahren eingeleitet wird“.