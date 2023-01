Carolin Kleinschmidt betreibt das „Dalhäuschen“ in Dalhausen

Wer durch die Dörfer des Kreises Höxter fährt, sieht sie hier und da: Eierhäuschen, Fleisch- oder Milchhäuschen. Das Dalhäuschen allerdings ist neu. Hier gibt es Selbstgemachtes in Selbstbedienung. Das Dalhäuschen steht in Dalhausen in der Berliner Straße 17. Und hier wohnt auch seine Erfinderin und Bestückerin: Carolin Kleinschmidt.

„Trau dich, öffne mich“ steht an dem kleinen Holzhaus vor dem Wohnhaus der Kleinschmidts. Hinter der Tür verbergen sich selbst gemachte Schätze wie Etageren, mit Stoff bezogene und bedruckte Stickrahmen, Zirbelkissen oder Kerzenhalter mit beschrifteten Kerzen. Kleine Einkaufstaschen hängen an der Tür. Im „Dachgeschoss“ des Häuschens liegen Butterbrotstüten aus Papier bereit, in die die Kunden das Bargeld stecken und in Carolin Kleinschmidts Briefkasten werfen können. Paypal als Zahlungsmethode ist aber auch möglich.