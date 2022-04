Christian Ehring für Günter Puffpaff

Noch viel mehr von sich zeigt Christian Ehring, wenn man ihm einen ganzen Abend lang die Bühne überlässt. Auf Einladung der Kulturgemeinschaft gastiert der Kabarettist am Freitag, 29. April, in der Stadthalle Beverungen. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr.

Wer hätte damit gerechnet, dass die Natur so hinterhältig zuschlägt? Ein saudummes und zugleich perfides Virus verhindert von einem Tag auf den anderen, dass man noch unbefangen leben, arbeiten, reisen, feiern, lieben kann. Eine Unverschämtheit. Eine Zumutung. Ja, eine narzisstische Kränkung. Nichts ist mehr, wie es war. Ganz normale Menschen sagen plötzlich seltsame Dinge wie „Kontaktnachverfolgung“, „Polymerase-Kettenreaktion“ oder „Markus Söder könnte ich mir als Kanzler vorstellen“.

Ehrings neues Bühnensolo ist ein hintergründiger satirischer Monolog über eine Gesellschaft im Krisenmodus, über Kommunikationsprobleme, Verschwörungserzählungen, Cancel Culture und den Versuch, im Gespräch zu bleiben, wo es keine gemeinsame Sprache mehr gibt. Gleichzeitig ist „Antikörper“ ein hochwirksamer Pointen-Cocktail, der zwar nicht gegen Corona hilft, wohl aber gegen die psychischen Begleiterscheinungen.

Karten für die ursprünglich geplanten Gastspiele mit Sebastian Pufpaff (am 8. Mai 2020 sowie die Nachholtermine am 14. März 2021 und am 29. April 2022) behalten für diesen Abend ihre Gültigkeit. Die Kulturgemeinschaft weist darauf hin, dass in allen Veranstaltungsräumen durchgängig Maskenpflicht besteht. Karten sind im Kulturbüro Beverungen, Telefon 05273/392223, und in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.