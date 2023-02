Dalhausen soll neue Bürgersteige bekommen

Beverungen

CDU und SPD gemeinsam gegen die Verwaltung – eine seltene Konstellation im Beverunger Rat. Im Hauptausschuss am Donnerstagabend ist aber genau diese GroKo geschmiedet worden – mit dem Ziel, die Bürgersteige in Dalhausen zu erneuern. 126.000 Euro sollen dafür zusätzlich in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Straßen und Immobilien eingestellt werden.

Von Alexandra Rüther