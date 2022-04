Das Weserbergland im Fokus

Mit der Ausstellungseröffnung „Buntes Weserbergland" beginnt am Sonntag, 10. April, um 11.30 Uhr die Museumssaison im Korbmachermuseum Dalhausen.

Nach der Begrüßung von Jürgen Böker wird der Leiter der VHS Diemel-Egge-Weser, Dr. Andreas Knoblauch-Flach, ein Grußwort sprechen, bevor der Fotograf Hans-Georg Schruhl in diese Fotoausstellung einführen wird. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung durch eine Mischung aus Pop und Jazz von der Singer-Songwriterin Marita Klinke an der Gitarre und ihrem Duo-Partner Martin Tilgner am E-Piano.

Die Panoramafotografie begeistert Hans-Georg Schruhl

Der Fotograf Hans-Georg Schruhl, Inhaber von Foto Liebert in Holzminden, stammt aus dem Bergischen Land zwischen Sauerland und Köln. Schon kurz nach seiner Konfirmation kaufte er sich als junger Bursche seine erste Kleinbildkamera und schließlich wurde das Hobby dann zum Beruf. Nach seiner kaufmännischen Lehre begann er eine fotografische Ausbildung, die Weiterbildung durch diverse Seminare und Schulungen bei Agfa, Kodak, Jobo und beim Profiporträtclub haben seine berufliche Laufbahn geformt. Früh richtete er sich ein eigenes Fotoatelier für Porträts, Familien und Hochzeiten ein. Die Panoramafotografie hat ihn vor 20 Jahren im Weserbergland begeistert und er experimentierte mit verschiedenen Aufnahmetechniken, bis hin zu den heutigen in der Ausstellung zu sehenden Fotos.

Museumsführungen gibt es zurzeit nicht

Seine Bilder vermitteln dem Betrachter den Anreiz des Weserberglandes in all seinen Facetten und erfreuen durch die Fotostimmungen Auge, Herz und Seele.

Es gelten die zum Zeitpunkt der Eröffnung gültigen Corona-Schutzmaßnahmen, und das Tragen einer Schutzmaske ist erforderlich. Gegebenenfalls erforderliche Impf- oder Genesenennachweise sind entsprechend dieser Vorgaben vorzuzeigen. Das Korbmacher-Museum Dalhausen ist in der Saison dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen werden zur Zeit nicht durchgeführt.