Date mit der Königin der Instrumente

Ein besonderes Zusammentreffen hat es jetzt in der katholischen Pfarrkirche in Beverungen gegeben. Die Musikschule MusiKreativ Beverungen/Lauenförde hatte interessierte Schüler und Eltern zu einem Orgelworkshop unter der Regie von Christoph Johlen eingeladen.

Orgelführung für Musikschüler in der Pfarrkirche Beverungen

Christoph Johlen (rechts), Klavierlehrer an der Musikschule musikreativ, hat für die Musikschüler eine Orgelführung in der katholischen Kirche Beverungen organisiert.

Auch die anwesenden Musiklehrerkollegen Angela Behler, Ulrike Schmeja und Andriana Marinova staunten nicht schlecht, als sie erfuhren, dass das erste orgelartige Instrument bereits um 246 v. Chr. von einem Ingenieur in Alexandrien konstruiert worden war.

Farbenreichtum der Orgelregister

Der Orgelbau erlebte viele Epochen, eine aufregende Zeitreise durch die Jahrhunderte, die durch Handwerk und technischen Fortschritt ein heute mit vielen Klangfarben ausgestattetes Instrument hervorbrachte, welches sowohl die Liturgie in der Kirche, als auch die Musikliteratur vieler bedeutenden Komponisten zum erklingen bringt.

So konnte man eindrucksvoll der Toccata et Fuge in d-Moll von Johann Sebastian Bach lauschen, gespielt von Organist und Klavierlehrer Christoph Johlen. Er brachte auch andere facettenreiche Klangbeispielen, um die Registerfarben der Orgel zu unterstreichen. Zum Schluss konnte jedes Kind die Königin der Instrumente selbst ausprobieren.

Konzert in der Schulaula am 11. Juni

Wie es ist ein Pianist zu sein, werden einige Schüler der Musikschule am Samstag, 11. Juni, in der Aula des städtischen Gymnasium Beverungen unter Beweis stellen. Das Konzert, das zweimal wegen Corona ausfallen musste, beginnt um 15 Uhr mit einem bunten musikalischen Programm.