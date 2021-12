„Desaströse Erzeugerpreise“

Beverungen

Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in OWL hat sich innerhalb von zehn Jahren um 564 auf 7224 (Stand 2020) reduziert. In der Viehhaltung sieht es nicht besser aus: Waren es 2010 noch 2774 Schweinehalter, so ist die Zahl auf 1693 gesunken.

Von Harald Iding