Deutsch lernen ist Schritt eins beim Ankommen in Beverungen

„Hier soll den Menschen eine erste Orientierung ermöglicht werden, damit sie es leichter haben beim Arzt, beim Einkauf oder bei Behördengängen“, erklärt Ulrich Wille, Beverunger Zweigstellenleiter des VHS-Zweckverbandes Diemel-Egge. Gleichzeitig werde so die Zeit verkürzt bis zum Beginn eines Integrationskurses, für den die Hürden weitaus höher seien. „Die Vorgaben sind streng und die Beantragung dauert ihre Zeit“, sagt er und geht davon aus, dass ein Kurs Mitte August beginnen kann. Bis dahin kümmern sich Silvia und Ludger Wessel um die Geflüchteten. Seit 2015 geben sie als VHS-Dozenten immer wieder Deutschkurse. Und meist werden aus Schülerinnen und Schüler auch schnell Schützlinge, um die sich sich auch außerhalb der Unterrichtszeit kümmern.

6000 Euro aus dem Flüchtlingsfond

„Dieses Angebot ist nicht exklusiv für Ukrainer, wenngleich sie aktuell natürlich die Mehrheit hier bilden“, erklärt Bürgermeister Hubertus Grimm, der froh ist, dass neben der organisatorischen Frage auch die der Finanzierung schnell gelöst werden konnte. Die benötigten etwa 6000 Euro kommen aus dem Flüchtlingsfond des Erzbischöflichen Generalvikariats Paderborn. „Dieser Fond war mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine aufgestockt worden, und ich bin froh, dass wir damit hier vor Ort helfen können“, so der Verwaltungsleiter der katholischen Kirchengemeinde Beverungen, Johannes Schröder.

Es fehlen Kindergartenplätze

Erste Anlaufstelle für Geflüchtete in Beverungen ist Integrationsbeauftragte Sabrina Schwalm. „Viele der Ukrainerinnen und Ukrainer, die bei uns ankommen, tragen das, was sie erlebt haben, noch unmittelbar in sich und sind teilweise traumatisiert“, beobachtet sie. Sie weiß aber auch, dass der erste Wunsch der Menschen hier ist, deutsch zu lernen. Bis zum 24. Juni soll der Kurs laufen, dann beginnen die Sommerferien. Viele der Geflüchteten sind Frauen. Ihre Kinder lernen in der Schule deutsch. 20 gehen zum Gymnasium, acht zur Sekundarschule und acht in die Grundschule. „Ein Problem haben wir mit den jüngeren Kindern“, sagt Hubertus Grimm. So würden 20 U-3- und 13 Ü-3-Plätze benötigt. „Aber Kindergartenplätze gibt es nicht“, beschreibt er ein kreisweites Problem.