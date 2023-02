Die Egerländer Musikanten sind zurück in Beverungen

Das erfolgreichste Blasorchester der Welt kommt zurück nach Beverungen. Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten Das Original sind am Samstag, 25. März, in der Stadthalle zu erleben. Konzertbeginn ist um 20 Uhr und – es gibt noch Karten.

Der Orchesterchef lässt es sich nicht nehmen, in den Auftrittsorten selbst Werbung für die Konzerte der Egerländer zu machen. Und so erzählt Ernst Hutter im Café Feldhaus in Beverungen von der herausfordernden Zeit, die hinter ihm und seinen Profimusikern liegt, und davon, was Neues daraus erwachsen ist.