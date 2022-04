Die Kunstrasendebatte geht weiter

Auch einer mehrheitlicher Ratsbeschluss sorgt in Marienmünster nicht für ein Ende der Debatte um den Kunstrasenplatz in Bredenborn. Laut der Grünen-Fraktion sei damit das „nächste unrühmliche Kapitel zu den Sportstätten in Marienmünster“ aufgeschlagen worden.

Die Grünen schreiben in einer Pressemitteilung: „CDU, UWG, WGB und SPD gehen in der Ratssitzung nicht von im Sportstättenkonzept beschlossenen Kosten, beschlossenem Standort und vereinbarter Spielfeldgröße aus, sondern vergrößern die Spielfläche, legen den Standort kurzfristig um und akzeptieren inklusive der üblichen Kostensteigerungen für den Bau damit eine Ausgabensteigerung von 53 Prozent.“

Es geht um Training im Winter

Die Grünen hatten sich für die kleinere Kunstrasen-Variante (55 mal 30 Meter) in Bredenborn ausgesprochen. Zur Begründung schreiben sie: „Grundsätzlich sind wir Grünen aus ökologischen Gründen und wegen der Berücksichtigung der Gesundheit der Spieler gegen Kunstrasenplätze. Wir akzeptieren jedoch den demokratischen Ratsbeschluss von 2020 und die damit verbundene Erwartungshaltung beim SV Bredenborn“. Mit einem Kunstrasenplatz soll die Halle in den Wintermonaten entlastet werden. „Wir haben aber nicht zu berücksichtigen, dass bis zur D-Jugend Meisterschaftsspiele auf einem Kunstrasenplatz ausgetragen werden sollen. Dafür sind zwei Rasenplätze in Bredenborn vorhanden. Es geht einzig und allein um die Trainingsmöglichkeit im Winter, und die bietet auch der Kunstrasenplatz in der Größe 55 mal 30 Meter.“ Zusätzlich würden so die Kosten im Rahmen gehalten, so die Grünen und sprechen von einem „finanziellen und ökologischen Desaster“.

Problem Mikroplastik

Im April 2020 sei ein Förderantrag für das Sportstättenkonzept mit 65- beziehungsweise 90-prozentiger Förderung noch von CDU und UWG abgelehnt worden mit dem Verweis auf die wirtschaftliche Unsicherheit bezüglich der Corona-Pandemie. Doch jetzt laute die Devise „größer und teurer“. Die Aufrufe zum Maßhalten in den Haushaltsreden seien offenbar nur Lippenbekenntnisse gewesen, sagen die Grünen. Das könne man auch beim Thema Klimawandel beobachten. „Wie ernst den anderen Fraktionen das ist, sehen wir an dieser Entscheidung, die für den Bereich Eichenwald in Bredenborn ein ökologisches Desaster ist“, so die Grünen. Jeder von uns nehme jede Woche mit der Nahrung Plastik in der Größenordnung einer Kreditkarte zu sich. Mikroplastik sei neuerdings auch im Blut festgestellt worden. „Durch Wind und Regen gelangt Mikroplastik in die Natur – bis in die Arktis – zukünftig dann mit einem kleinen Gruß aus Bredenborn“, heißt es weiter.

Die Grünen zeigen sich sehr enttäuscht von der Entscheidung und schreiben an die Adresse der anderen Ratsfraktionen: „Anstelle seiner Verantwortung gerecht zu werden, holt man sich doch lieber den Applaus der Sportlerinnen und Sportler ab und sonnt sich gemeinsam mit anderen Ratsmitgliedern im Rampenlicht und verteilt beim nächsten Wahlkampf Samentütchen oder wirbt schlichtweg mit Blühwiesen.“