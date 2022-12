Die OBS-Crew: der Mann mit dem Knopf im Ohr

Beverungen

Was einst als Gartenfest unter Musikfreunden begann und später vom Rollingstone-Magazin als „bestes kleines Open Air Festival der Welt“ geadelt wurde, feiert an Pfingsten 2023 sein 25-jähriges Jubiläum. Das WESTFALEN-BLATT nimmt dies zum Anlass, in einer kleinen Serie hinter die Kulissen des Orange Blossom Special zu gucken und bis Festivalbeginn einige Mitglieder der Crew vorzustellen, ohne die das dreitägige Spektakel nicht denkbar wäre. In Teil 1 geht es um den Mann mit dem Knopf im Ohr: Produktionsleiter Nico Disse.

Von Alexandra Rüther