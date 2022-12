„Die Ziege“ wird 60: Feuerwehr Beverungen feiert runden Geburtstag

Die „alte Ziege“ wird 60 und gehört in Beverungen zum Stadtbild dazu. Oldtimerfreunde des Löschzugs halten das Fahrzeug in Schuss.

Die Kameraden und Kameradinnen der Partnerfeuerwehr aus Porschdorf sind eigens nach Beverungen gekommen, um gemeinsam mit der Feuerwehr der Weserstadt den Geburtstag des alten LF 16 zu feiern. Zu diesem Anlass dekorierte der Beverunger Löschzug sein Gerätehaus und das LF 16, das von vielen Kameraden und Kameradinnen aus Beverungen auch liebevoll „die Ziege“ genannt wird.

Nach einer kleinen Ansprache des ersten Vorsitzenden Alexander Enns war das Fest eröffnet. Bei gutem Essen und Trinken verbrachte man eine schöne Zeit zusammen, welche durch das Eintreffen des Geburtstagskuchens noch einmal gekrönt wurde.

Fahrzeug 1962 aus Ulm geholt

Die Beverunger Wehr erinnert sich gerne daran, wie „die Ziege“ zu ihr an die Weser gekommen war: Vor 60 Jahren, am 7. August 1962, hatten sich ein paar Kameraden auf den Weg nach Ulm gemacht, um von dort das damals neue Löschgruppenfahrzeug abzuholen. Einen guten Monat später, am 8. September 1962, wurde das Löschfahrzeug dann feierlich eingeweiht und vom damaligen Bürgermeister Schübeler an den Amtsbrandmeister Borchert übergeben. Der Zehn-Tonner mit seinen 145 PS und dem 9,5 Liter Hubraum brachte zudem viele Neuerungen. So waren beispielsweise die ersten Atemschutzgeräte der Feuerwehr Beverungen hierauf verlastet.

920 Einsätze in 33 Dienstjahren

Das Löschfahrzeug mit einem Magirus-Aufbau förderte zu seiner Amtszeit 1.600 Liter Wasser bei acht Bar in der Minute. Dadurch erklärt sich auch der Name LF (Löschfahrzeug) 16 (1.600 Liter bei acht Bar die Minute). In seinen 33 Dienstjahren fuhr das LF zu rund 920 Einsätzen, war Teil von etwa 600 Dienstabenden und unterstützte bei ungefähr 100 Übungseinsätzen und Brandsicherheitswachen. Den längsten seiner Einsätze fuhr das Löschfahrzeug Ende November 1963. Alarmiert war ein Scheunenbrand, der für Mensch und Maschine zu einem 17-stündigen Einsatz wurde.

Nur wenige der heute noch aktiven Kameraden und Kameradinnen sind Einsätze mit der „alten Ziege“ gefahren. Einen großen Unterschied soll es zu heutigen Einsatzfahrten wohl nicht gegeben haben, jedoch sei die Anspannung durch den geringeren Raum der Mannschaftskabine größer gewesen. Durch die längeren Fahrten, was der geringeren Geschwindigkeit des LF zuzurechnen ist, hatte man aber wiederum mehr Zeit, um sich auf den Einsatz vorzubereiten.

Geändert hat sich der Stand der Technik

„Im Laufe der Zeit hat sich das Einsatzspektrum zwar verändert, jedoch darf nicht vergessen werden, dass die Kameraden und Kameradinnen früher wie heute ähnliches Werkzeug nutzen, um die anfallenden Einsatzlagen abzuarbeiten“, betonen die Brandschützer. „Geändert hat sich lediglich der Stand der Technik, die dabei angewendet wird.“

Das Löschfahrzeug im Original und als kleines Modell. Die Löschgruppe Beverungen hält den Oldtimer in Ehren. Foto: AG Öffentlichkeitsarbeit des Löschzug Beverungen

Nach 33 erfolgreichen Dienstjahren wurde das Fahrzeug im Jahre 1995 schließlich außer Dienst gestellt und in den wohlverdienten Ruhestand entlassen. Als Nachfolger ist seinerzeit ein baugleiches Fahrzeug aus Bundesbeschaffung nachgerückt.

Die vom Feuerwehrverein St. Florian übernommene „alte Ziege“ geriet zwischenzeitlich in Vergessenheit, sollte nach 18 Jahren jedoch wieder in Betrieb genommen werden. Hier war aller Anfang schwer, und so musste viel Geld, Zeit und Liebe in das alte LF gesteckt werden, damit es 2013 wieder auf die Straße kommen konnte. Bis zu diesem Zeitpunkt zeigte der Tacho einen Kilometerstand von 42.093 Kilometern an, welcher in den darauffolgenden vier Jahren dann um stattliche 5.000 Kilometer durch verschiedene Veranstaltungen anwuchs. Darunter dutzende Oldtimertreffen, zwei Oldtimer-Sternenfahrten, sechs Fahrten zum Truck-Grand-Prix am Nürburgring, mehrere Hochzeitsfahrten und Gratulationen der Beverunger Kameradinnen und Kameraden.

Treuer Begleiter bei Ausgabe der Erbsensuppe

Auch für die Ausgabe der Erbsensuppe, wie zum Beispiel beim Beverunger Blütenfest, ist das Fahrzeug ein treuer und zuverlässiger Begleiter der Floriansjünger. So ist das alte LF noch heute unterwegs und regelmäßig im Stadtbild Beverungens zu sehen.

Zu verdanken hat die Feuerwehr Beverungen dies den Oldtimer-Freunden des Löschzugs und zahlreichen Sponsoren, die die Unterhaltung und Instandsetzung des Fahrzeuges möglich machen.