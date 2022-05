Mehrere Einbrüche in Vereinsheime in Beverungen beschäftigen aktuell die Kriminalpolizei Höxter.

Zuletzt wurde bei einem Einbruch in Herstelle ein großer Sachschaden angerichtet. Am Dienstag war der Einbruch in das Sportheim in Herstelle an der Heristalstraße festgestellt worden.

Unbekannte waren in der Zeit von Montag, 12.30 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr, gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Das Diebesgut waren drei Getränkekisten für 40 Euro. Der angerichtete Sachschaden lag dagegen bei 2.000 Euro.

Seit einigen Wochen werden der Polizei insbesondere im Großraum Beverungen wiederholt Einbrüche und Einbruchsversuche in Vereinsheime angezeigt.

In den meisten Fällen ist der Schaden deutlich höher als der Wert der Beute. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei, Telefon 05271/962-0, entgegen.