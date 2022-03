Eine Fußgängerzone ist noch nicht in Sicht

Der obere Teil der Weserstraße in Beverungen soll verkehrsberuhigt werden. Nach straßenverkehrsrechtlicher Prüfung kommt dafür offenbar nur eine Fußgängerzone in Frage. Die Einzelhändler sehen das kritisch.

Im Mai 2018 hat der Rat das Handlungskonzept für Beverungen und einen Maßnahmenkatalog beschlossen, der zuvor seit 2015 von einer Szenariogruppe im Rahmen des Modellvorhabens des Bundesbauministeriums „Potenziale von Kleinstädten in peripheren Lagen“ erarbeitet worden war. In der Rankingliste auf Platz eins ist da „die Verbesserung der Nutzbarkeit und Aufenthaltsqualität des Kellerplatzes und der oberen Weserstraße“ zu finden. Dieses Vorhaben soll nun angegangen werden, nachdem man es in den vergangenen Jahren aufgrund fehlender Fördermöglichkeiten und des Weserbrückenneubaus aufgeschoben hatte.

Komplettsperrung ist unzulässig, Spielstraße kompliziert

In der Sitzung des Bezirksausschusses am Dienstagabend skizzierte Bürgermeister Hubertus Grimm die verschiedenen Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung, die seitens der Verwaltung durchgespielt wurden. Die Idee einer Einbahnstraßenregelung, um den unnötigen Such- und Durchgangsverkehr zu reduzieren, ist bereits beim Ortstermin mit dem Straßenverkehrsamt verworfen worden, als deutlich gemacht wurde, dass die Bezirksregierung Einbahnstraßen in Innenstädten sehr kritisch sehe und nur noch unter hohen Auflagen genehmige. Eine Komplettsperrung sei ebenfalls unzulässig.

Auch ein verkehrsberuhigter Bereich (Spielstraße), den die Einzelhändler in der oberen Weserstraße bevorzugen würden, sei nur unter erheblichen Auflagen genehmigungsfähig. „Dazu müsste der gesamte Verkehrsraum baulich so umgestaltet werden, dass keine Bevorzugung der Autofahrer in Form einer Straße sichtbar wird“, erklärte der Bürgermeister.

Um den Verkehr tatsächlich zu reduzieren und gleichzeitig für einen Vorrang der Fußgänger zu sorgen, komme nur die Einrichtung einer Fußgängerzone in Frage – mit den Folgen, dass der Lieferverkehr die Geschäfte nur noch zu bestimmten Zeiten anfahren darf und dass Anlieger eine kostenpflichtige Erlaubnis brauchen, um zu ihren Stellplätzen oder Garagen zu kommen. Diese Gebühr allerdings würde die Stadt übernehmen. Auch im Hinblick auf eine mögliche Sanierung des Kellerplatzes sollte die Fußgängerzone eingerichtet werden, argumentierte Hubertus Grimm. Denn mit Hilfe von Städtebaufördermitteln soll die im nächsten Jahr angegangen werden.

Einzelhändler sollen noch einmal gehört werden

Reinhard Höppner ist Inhaber des Optikergeschäfts Dahms sowie Anwohner und Vermieter in der Weserstraße und kam in der Sitzung zu Wort. Dass eine Fußgängerzone zur Abstimmung stehe, bezeichnete er als „Frechheit gegenüber denen, die hier leben und arbeiten“. Werde das durchgesetzt, würden die Geschäfte aussterben. Für eine Fußgängerzone bräuchte es mehr Geschäfte. „Das bringt doch nichts“, sagte er. Was eine Veränderung bewirken kann, zeige das Weserufer, entgegnete Grimm. Iris Hartmann von den Grünen wies darauf hin, dass die Leute so bequem seien, dass sie sogar beide Straßenseiten zum Parken nutzen, obwohl es nur auf einer Seite erlaubt sei. Und das sei nicht mehr attraktiv, weder für Fußgänger und Radfahrer noch für die Geschäfte. „Und deshalb sollten wir es ausprobieren. Nur so können wir erfahren, ob eine Veränderung etwas bringt.“ Jörg Welling (FDP) wies darauf hin, dass der Rat das Handlungskonzept beschlossen habe. „Warum diskutieren wir das Thema jetzt wieder tot?“ Auch Heinz Kristofiak (SPD) plädierte: „Die Lösung ist vielleicht nicht die beste, aber einen Versuch ist es wert.“ Aus Reihen der CDU aber wurde betont, es sei wichtig, noch einmal auf die Einzelhändler zuzugehen und einen Dialog zu ermöglichen. So wurde das Thema auf die nächste Bezirksausschusssitzung am 27. April verschoben.