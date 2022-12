Eines der wärmsten Jahre seit Aufzeichnungsbeginn an den  Wetterstationen Beverungen und Drenke

Extrem sonnenscheinreich, niederschlagsarm und überdurchschnittlich mild beziehungsweise warm: So war das Wetterjahr 2022 nach Auswertung der Daten der Wetterstationen Beverungen und Drenke.

Die Niederschlagssumme von etwa 650 Liter pro Quadratmeter in Beverungen sowie ca. 600 Liter pro Quadratmeter in Drenke lag dabei jeweils um etwa 100 Liter pro Quadratmeter unter den seit Aufzeichnungsbeginn gemittelten Jahresdurchschnittswerten.

Nach einem noch sehr nassen und milden Februar, der an der Wetterstation Beverungen mit 142,2 Litern pro Quadratmeter den höchsten Monatswert in 2022 darstellt, begann nach Abzug des Orkantiefs „Yelina“ (135 km/h am 17. Februar) im März eine meist nur kurz unterbrochene Periode von viel Sonnenschein, überdurchschnittlichen Temperaturen und teilweise deutlich unterdurchschnittlichen Niederschlagsmonatswerten. Diese zog sich bis Ende November hin.

August mit 305,5 Stunden sonnenreichster Monat

Der August war mit einer Sonnenscheindauer von 305,5 Stunden an der Wetterstation Drenke der sonnenscheinreichste Monat im Jahr 2022, aber selbst im November gab es noch mehr als 100 Stunden Sonne. Das Jahr 2022 schlug mit einer Sonnenscheindauer von etwa 2.200 Stunden den bisherigen Rekordwert aus dem Jahr 2018 um etwa 70 Stunden.

Rekordniedrigwasser an der Weser und neue Tageshöchsttemperaturen an der Wetterstation Beverungen: Das war der Sommer 2022. Sommer 2022 Foto: privat

Nicht nur in Drenke, sondern in Deutschland insgesamt war das Jahr 2022 das sonnenscheinreichste seit Aufzeichnungsbeginn. Die genannten Sonnenscheinstunden entsprechen dabei mittleren Jahreswerten von Wetterstationen südeuropäischer Länder und sind als außergewöhnlich zu bezeichnen.

Dürresommer 2022 mit Hitzerekord

Zur hohen Sonnenscheindauer gesellten sich in den Sommermonaten hohe Temperaturen und wenig Regen. Dies führte zum begrifflichen Dürresommer 2022. Passend hierzu gab es an der Wetterstation Beverungen neue Hitzerekorde mit einem Höchstwert von 39,5 Grad Celsius am 20. Juli.

Im September gab es dann nach langer Zeit wieder eine mehrtägige Periode mit Regenfällen, welche für eine Niederschlagsmonatssumme von 100,5 Liter pro Quadratmeter (Wetterstation Drenke) sorgte. Liebhaber eines goldenen Oktobers kamen in diesem Jahr auf ihre Kosten, da die Sonne mit 168,9 Stunden mehr als im September schien.

Der Herbst: Sonnenschein und Trockenheit halten weiter an. Neben einem goldenen Oktober gesellte sich ein ungewöhnlich sonniger November. Foto: privat

Wenn der November 2022 auch noch mild und sonnig begann, so zeigte er zum Ende des Monats bereits winterliche Züge. Die am 20. November gemessene Tiefsttemperatur von -9,1 Grad Celsius an der Wetterstation Drenke stellte dabei den niedrigsten Novemberwert der letzten 23 Jahre seit Aufzeichnungsbeginn dar.

Ebenso fiel im November bereits der erste Schnee. Die ersten winterlichen Züge des Herbstes 2022 läuteten dann eine wenige Tage später beginnende Frostperiode im Dezember ein.

Eine Woche Dauerfrost

Neben trüben Tagen mit viel Hochnebel gab es auch sonnige Tage und vom 12. Dezember bis 18. Dezember eine einwöchige Dauerfrostphase, an denen die Temperatur ganztägig nicht über null Grad Celsius gestiegen ist. In dieser Zeit gab es Nachtfrost bis -11,9 Grad Celsius (am 16. Dezember in Beverungen). Diese Temperatur stellt den Jahrestiefstwert 2022 dar.

Mit Tief „Franziska“ kam es dann am Morgen des 19. Dezember zu einer brisanten Glatteis-Situation und zum Wetterumschwung auf eine feucht-milde Westwindwetterlage. So kann auch der Dezember 2022 nicht verhindern, dass das Jahr 2022 als eines der wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn an den Wetterstationen Beverungen und Drenke enden wird.