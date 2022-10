Einsparung bei Weihnachtsbeleuchtung in Beverungen

Die Weihnachtsbeleuchtung in Beverungen, die traditionell von Beverungen Marketing e.V. auf-und abgehängt wird, wird auch in diesem Jahr für weihnachtliche Atmosphäre beim Bummeln durch die Innenstadt sorgen. Das Thema Energiesparen ist aber auch hier präsent

So hat sich Beverungen Marketing e.V. gemeinsam mit der Stadtverwaltung auf entsprechende Einsparmöglichkeiten geeinigt. Die Beleuchtungszeiten werden verkürzt und die Anzahl der Leuchtbögen erheblich reduziert.

Licht bis 22 Uhr

Die Weihnachtsbeleuchtung, die bereits seit 2009 mit energiesparenden LED-Leuchtmitteln ausgestattet ist, wird ausschließlich in der Langen Straße aufgehängt. Die tägliche Leuchtdauer wird reduziert – von Beginn der Dämmerung bis 22 Uhr. Auch wird der Zeitraum verkürzt, in der die Weihnachtsbeleuchtung die Innenstadt verschönert. Hingen die Sterne und Sternbögen in vergangenen Jahren bis Mitte Januar, so werden sie diesmal bereits am 3. Januar abgenommen.

Den Menschen Mut machen

Der Energieverbrauch wurde bei einer Leuchtdauer von täglich etwa sechs Stunden insgesamt mit einem Verbrauch von 369,36 kWh beziffert, nach aktuellem Strompreis für die Straßenbeleuchtung werden demnach Stromkosten in Höhe von 160 Euro für den gesamten Zeitraum entstehen.

„Beverungen Marketing e.V. und die Stadt Beverungen möchten beim Energieverbrauch Vernunft walten lassen – in diesen schwierigen Zeiten den Menschen aber auch Mut machen und die schönste Zeit des Jahres so traditionell wie möglich gestalten. Und eine Adventszeit ohne Weihnachtsbeleuchtung ist sicherlich schwer vorzustellen“, so schreiben sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung.