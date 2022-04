Endlich wieder Festivalfieber in Beverungen

Mit jeder Absage fing die Planung des „besten kleinen Festivals der Welt“, wie es vom Magazin Rolling Stone einst genannt wurde, wieder bei Null an. Die Veranstalter Glitterhouse Records GmbH und Red River Veranstaltungen gaben nicht auf, buchten jedes Mal ein neues Programm, machten neue Verträge mit Dienstleistern und hofften darauf, dass der Pandemieverlauf ihnen in die Karten spielen würde. Das war lange nicht der Fall – aber nun erlauben die Bundes- und Landes-Verordnungslage die Veranstaltung. Passend zum Logo des Festivals, einer Ente, atmen die OBS-Fans auf: „Entlich!“

Es gibt keine Zugangsbeschränkungen

„Es fühlt sich fast noch unwirklich an, dass das OBS 24 nun endlich stattfinden kann. Dazu noch ohne pandemische Beschränkungen der Publikumskapazität. Wir sind sehr froh, dass wir bis hierhin durchgehalten haben, die OBS-Fans haben uns durch ihre Solidarität ermöglicht, diese lange Durststrecke zu überstehen. Auch die Förderprogramme ‚Neustart Kultur‘ haben geholfen. Jetzt ist die Vorfreude auf das Pfingstwochenende riesig“, so Veranstalter Rembert Stiewe.

Der freie Karten-Vorverkauf startet am Mittwoch, 20. April, um 15 Uhr, ausschließlich online über den Ticket-Dienstleister Love Your Artist: https://obs.loveyourartist.store/de/. Das Ticket kostet 101,50 Euro plus Versandkosten.

Es gibt keine Zugangsbeschränkungen. Die Veranstalter möchten allerdings an alle Besucherinnen und Besucher appellieren, sich selbst und andere zu schützen und zumindest dort Masken zu tragen, wo es eng wird und Abstände zu anderen nicht eingehalten werden können. „Außerdem möchten wir alle bitten, sich vor der Anreise auf Corona testen zu lassen oder sich mindestens selbst zu testen – und bei positivem Befund selbstredend gar nicht erst anzureisen“, ergänzt Rembert Stiewe. „Wir werden durch vielfältige Maßnahmen dafür Sorge tragen, dass das Infektionsrisiko beim OBS minimiert wird. Es gibt drei Mal so viele Wasch- und Hygienestationen wie bisher, es werden überall auf dem Gelände Desinfektionsmittelspender zur Verfügung stehen. An allen Orten, an denen dies geboten ist, werden Hygiene-Schutzwände installiert. Das Geschehen auf der Hauptbühne wird durch die Übertragung auf eine große Video-Wand auch im Imbiss-Bereich verfolgt werden können. Das Publikum kann also auch im hinteren Bereich des Veranstaltungsgeländes in aller Ruhe zuschauen, was auf der Bühne passiert, ohne, dass man sich ins Getümmel stürzen muss. Die Toiletten werden selbstverständlich regelmäßig gereinigt und desinfiziert, ebenso alle Kontaktflächen wie Tische oder Tresen.“

„Das wird vermutlich ein hochemotionales OBS für alle“

Das Programm des Festivals ist wie immer eine handverlesene Mischung aus namhaften und aufstrebenden musikalischen Acts. „Die diesmal aus Australien, den USA, Kanada, dem Libanon, Großbritannien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Schweden und Deutschland kommenden Künstlerinnen und Künstler warten schon ebenso lange voller Vorfreude auf ihre Auftritte beim OBS 24 wie die OBS-Fans aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland – und wie wir“, sagt Stiewe. „Das wird für alle Anwesenden vermutlich ein hochemotionales OBS werden.“ www.orangeblossomspecial.de