Endlich wieder Open-Air: Der erste Festival-Tag in Beverungen

Schreien, Klatschen, Jubeln und Mitsingen – das Publikum in Beverungen feierte das Open-Air in den Weser-Auen, eine großartige Künstler-Auswahl und nicht zuletzt die Möglichkeit, eine solche Veranstaltung überhaupt wieder besuchen zu können.

5000 Besucher feiern in den Weser-Auen Wincent Weiss & Co

„Der erste Besucher war schon heute Nacht um ein Uhr am Donnerstag hier an der Stadthalle“, erzählte Volker Faltin von der veranstaltenden Kulturgemeinschaft Beverungen lächelnd. Nachmittags dann standen lange Schlangen an dem Einlass des Festival-Geländes. 5000 Besucher freuten sich auf Wincent Weiss und Co.