Erstes Kneipenquiz in Lauenförde

Zu einem Rateabend in uriger Atmosphäre lädt der Verein am Samstag, 15. Oktober, ab 19 Uhr ins Bürger- und Kulturzentrum an der Hasenstraße ein. Wer mit raten möchte, kann sich in Viererteams zusammentun und Freunde oder Nachbarn herausfordern. „Natürlich sind auch Zuschauer erwünscht“, sagt Organisator Gerold Reinken vom Bürger- und Kulturverein, „wir freuen uns über jeden, der die Teams anfeuern oder einfach nur einen unterhaltsamen Abend erleben möchte.“

Dem Sieger-Team winkt ein Pokal

Bislang stehen sieben Gruppen mit jeweils vier Spielern auf der Anmeldeliste, denen Moderator Stefan Schade Quiz-Fragen aus den Bereichen Allgemeinwissen, Schätzen und Heimatkunde stellen wird. Für das Publikum gilt: Alles kann, nichts muss – wer mag, wird bei der ein oder anderen Frage unterhaltsam mit einbezogen. Dem Sieger-Team winkt ein Pokal, der bei kommenden Kneipenquiz-Runden verteidigt werden darf.

Abgerundet wird die Veranstaltung mit Snacks und kalten Getränken, die Vereinsmitglieder den ganzen Abend über ­zum kleinen Preis anbieten.

Anmeldungen bis Donnerstag

Der Eintritt für Zuschauer ist frei, Rate-Teams zahlen zwei Euro pro Person. Um Anmeldung bis zum 13. Oktober wird gebeten. Entweder per Email an [email protected] oder telefonisch bei Gerold Reinken vom Bürger- und Kulturverein Lauenförde unter Telefon 05273/ 385770.