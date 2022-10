Erstes Kneipenquiz in Lauenförde wird voller Erfolg

14 Teams traten in verschiedenen Mitmach-Aufgaben gegeneinander an

„Wir sind überwältigt von der Resonanz und freuen uns riesig, dass so viele Menschen gekommen sind, um mitzumachen“, sagt Gerold Reinken vom Bürger- und Kulturverein Lauenförde. Stolze 14 Teams gingen bei der Erstauflage an den Start: mit selbstgewählten Namen wie „die Hopfenbläser“, „Simply the Best“, „die gestressten Väter“ oder „das Lerchenteam“.

Bürgermeister Werner Tyrasa (von links) mit Daniela Wichmann, Matthias Wichmann und Müvet Schreck vom Sieger-Team „Team Kompetenz“. Foto: Raphaela Willwerth

Wochenlang waren Reinken und sein vierköpfiges Kneipenquiz-Team mit den Vorbereitungen beschäftigt, bevor es hieß: Vorhang auf für den ersten Rateabend! 56 Ratende und mehr als 30 Zuschauer verfolgten die 14 Fragerunden, die Moderator Stefan Schade präsentierte. Begleitet von typischer Quizmusik tippten die Ratefüchse die Lottozahlen des Abends, errieten Musiktitel, erkannten Nachbardörfer in der Luftaufnahme oder rätselten über Motive im Kirchenfenster.

Beste Stimmung beim ersten Lauenförder Kneipenquiz im Bürger- und Kulturzentrum. 14 Teams sind bei der Premiere gegeneinander angetreten. Foto: Raphaela Willwerth

Für gehobene Laune sorgten die Mitmach-Aufgaben, die sowohl die Teams als auch die Zuschauer aktiv werden ließen. Die Teams schätzten das Gewicht eines Holzscheites oder mussten beim Verzehr einer Packung Schoko-Kugeln einschätzen, bei welcher Anzahl der Weltrekord in einer Minute liegt. Kauend wurde auf mehrere dutzend getippt – dann wurde der Rekordhalter per Video eingespielt. An anderer Stelle konnten die Zuschauer per Handy abstimmen. Am Ende setzte sich das „Team Kompetenz“ durch, bestehend aus Bürgermeister Werner Tyrasa, Daniela und Matthias Wichmann sowie Müvet Schreck. Jedes Teammitglied erhielt einen goldenen Kneipenquiz-Pokal. Den letzten Platz belegte das Team „Pinky & the Brains“ aus Udenhausen bei Kassel – für sie gab es einen hochprozentigen Trostpreis.

Gehen wollte nach der Siegerehrung niemand. Noch bis in die Nacht hinein war das Bürger- und Kulturzentrum gut gefüllt. „Das schreit nach einer Fortsetzung“, sagt Moderator Stefan Schade. Das Team ist sich einig: Das Lauenförder Kneipenquiz soll jetzt regelmäßig stattfinden. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.