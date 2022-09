Fair-Mobil des DRK in der Sekundarschule Beverungen

Das Fair Mobil hat in der Sekundarschule Beverungen Station gemacht. Das Bild zeigt die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a beim gemeinsamen Bau eines Holzturms.

In Kleingruppen von vier bis sechs Schülerinnen und Schülern konnten diese ihre Einsatzbereitschaft, ihr Können und Geschick unter Beweis stellen. So konnten die Jugendlichen beispielsweise an der „Schreiwand“ erleben, wie es ist, gegen lauthals schreiende Mitschülerinnen und Mitschüler anzureden und wie schwer es somit ist, jemanden zu verstehen.

Jeder trägt Verantwortung

An einer anderen Station konnten die Gruppen erfahren, dass eine Aufgabe nur gemeinsam bewältigt werden kann und jedes Gruppenmitglied dafür Verantwortung trägt. Die Schülerinnen und Schüler sollten dabei einen Turm aufbauen, dessen einzelne Bausteine mit einem Gestell aus Seilen aufgenommen und abgesetzt werden mussten, von dem jeder einzelne ein Ende in der Hand hielt.

Knifflige Aufgaben

Wie knifflig die Bewältigung mancher Aufgaben war, stellte sich oft erst währenddessen heraus. Umso größer war im Nachhinein bei den Schülerinnen und Schülern die Erkenntnis, dass gegenseitige Rücksichtnahme und das gegenseitige aufeinander Achten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, unerlässliche Voraussetzungen sind, die nicht nur für diesen Tag von Bedeutung sind.

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie die Mitarbeiter des DRK ziehen insgesamt ein positives Fazit. Das Fair-Mobil hat den siebten Klassen die Möglichkeit gegeben hat, sich selbst in verschiedenen Kontexten zu erproben und wichtige Kompetenzen in Zusammenarbeit mit anderen zu erfahren, um so „Stark im MiteinanderN“ zu werden.