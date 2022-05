Fest soll für Barockhafen begeistern

Bad Karlshafen

Nach vielen Jahren Bauzeit an Hafen und Hafenumfeld kann mit dem diesjährigen Hafenfest am 21. und 22. Mai der neugestaltete Innenstadtkern Bad Karlshafens im Rahmen des „Tag der Städtebauförderung“ seiner eigentlichen Bestimmung übergeben werden. Ab 14 Uhr werden am Samstag Bürger und Gäste am Barockhafen erwartet. Um 15 Uhr werden diese dann auch offiziell von Bürgermeister, Landrat und Parlamentarischem Staatssekretär begrüßt.