Feuerwehr Dalhausen: Kameraden hatten 36 Einsätze

Löschgruppenführer Ingolf Menke bedankte sich bei allen Kameradinnen und Kameraden für ihre ständige Bereitschaft und den guten Zusammenhalt in der Löschgruppe.

Der neue Kreisbrandmeister Stefan Nostitz übernahm die Beförderungen und Ehrungen: Die Kameraden Tobias Straßmann, Alexander Dierkes, Sebastian Hoffmann und Sven Langer wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Die Beförderungsurkunde zum Brandmeister erhielt nach Bestehen des Gruppenführer-Lehrgangs im Jahr 2021 Moritz Menke. Thomas Pecher erhielt die Beförderung zum Brandinspektor nach der Teilnahme am Zugführer-Lehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster im Jahr 2022.

Moritz Menke ist jetzt Ausbilder

Lehrgänge absolvierten im Jahr 2022 : Alexander Dierkes, Pascal Knauf, Marco Behler, Sven Langer, Sebastian Hoffmann, Andre Stromberg und David Rose (Atemschutzgeräteträger) sowie Alexander Dierkes, Sebastian Hoffmann, David Rose und Marco Behler (Maschinisten-Lehrgang). Außerdem Alexander Menke, Tobias Straßmann, Alexander Dierkes, Sebastian Hoffmann (Lehrgang Absturzsicherung). Moritz Menke besuchte zudem noch den Lehrgang „Ausbilder der Feuerwehr“ am Institut der Feuerwehr in Münster.