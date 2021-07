Feuerwehr rettet abgestürzten Hund aus Steinbruch

Beverungen-Drenke (WB/rob). Eine nicht ungefährliche Tierrettung im Steinbruch bei Drenke hat am Samstagabend für Aufsehen gesorgt. Ein Hund war abgestürzt. Die Feuerwehr rettete das Tier aus seiner aussichtslosen Lage. Vier Stunden dauerte der spektakuläre Einsatz.

Sebastian Ewen von der Feuerwehr berichtete über den Ablauf der Lebensrettungsaktion: „Die Feuerwehr Beverungen wurde am Samstag gegen 19.30 Uhr zu dem nicht alltäglichen Einsatz in den Steinbruch zwischen Drenke und Beverungen gerufen. Bei einem Spaziergang hatte sich der Hund einer Frau aus Drenke losgerissen und war durch ein Gebüsch über einen Abhang in einen Steinbruch hinuntergestürzt. Auf einem Felsvorsprung auf einer Höhe von 25 Metern über dem Boden des Steinbruchs hatte sich der Hund zunächst festsetzen können. Von dort aus konnte er jedoch eigenständig weder nach oben als auch nach untern gelockt werden.“

Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Beverungen schildert das Geschehen weiter: „Aufgrund der schlechten Zuwegung und einer nicht ausreichenden Standmöglichkeit, konnte die nach dem Eintreffen der ersten Kräfte nachgeforderte Drehleiter aus Beverungen jedoch von dort aus nicht eingesetzt werden. Durch den Einsatzleiter wurde daher eine speziell ausgebildete Höhenrettungsgruppe zur Unterstützung aus Paderborn angefordert. Diese seilten sich im weiteren Verlauf über die Beverunger Drehleiter, die zwischenzeitlich oberhalb des Felsvorsprunges auf dem darüber verlaufenden Wirtschaftsweges in Stellung gebracht wurde, über eine Strecke von ungefähr 20 Meter nach unten ab. Die Höhenretter sicherten den Hund und konnten den Vierbeiner nach wenigen Minuten sicher nach oben retten und an die Besitzerin übergeben.“ Die war überglücklich und dankte für die schnelle Hilfe bei Rettung.

Im Einsatz waren unter Führung des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr Beverungen, Sebastian Ewen, neben den Kräften der Löschgruppe Drenke auch die Höhenrettungsgruppe aus Paderborn mit dem Gerätewagen „Höhenrettung“ insgesamt vier Stunden in dem Drenker Steinbruch im Einsatz. Die Frau dankte den Rettern für ihren Mut.