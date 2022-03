Fledermausdung aus Kirche abzugeben

In der Meinbrexer Kirche St. Johannis leben seit jahren Fledermäuse. Der Kot kann als Dünger von Gartenfreunden abgeholt werden.

„Von April bis September nutzt diese größte Fledermausart Deutschlands unsere Kirche als Wochenstube“, berichtet Karl-Heinz Bickmeier. Mit bis zu 2500 Tieren pro Jahr gehöre sie zu den größten Kolonien Deutschlands und sei die größte bekannte in Norddeutschland.

550 Liter Kot pro Jahr

„Und wo so viele Tiere zusammenleben, bleibt natürlich auch jede Menge Kot zurück“, so Bickmeier. Um die 500 Liter sammeln sich seinen Angaben zufolge pro Jahr auf dem Kirchenboden und müssen im Frühjahr geerntet werden, damit die Fledermäuse bei ihrer Rückkehr aus dem Winterquartier wieder eine saubere Sommerwohnung vorfinden. „Dieser Fledermausguano mit seinem hohen organischen Anteil stellt für viele Hobbygärtner unserer Region einen wertvollen stickstoffreichen Naturdünger dar“, weiß Bickmeier. Der enthaltene Harnstoff gebe den Pflanzen einen sofortigen Stickstoffschub, während die Chitinreste der Insekten erst durch den Zersetzungsprozess im Boden die Pflanzen mit Stickstoff versorgten. Auf Grund seiner Zusammensetzung von Stickstoff, Phospor, Kalium, Magnesium und anderen Spurenelementen werde er gern zur Frühjahrsdüngung im Garten und auf dem Rasen eingesetzt, eigne sich darüber hinaus jedoch auch hervorragend als Blumen- und Gemüsedünger, beispielsweise für Rosen, Geranien, Tomaten, Zucchini, Kürbis, Kohl und andere stickstoffliebenden Pflanzen.

Dünger kann im Eulenkrug abgeholt werden

„Gegen einen geringen Obulus zur Erhaltung der Meinbrexer Kirche wird der Dünger im verschlossenen Zehn-Liter-Eimer von der Kirchengemeinde abgegeben“, berichtet Bickmeier. Wer Interesse an diesem wertvollen Pflanzendünger hat, kann ihn im Gasthaus Eulenkrug während der Öffnungszeiten abholen. „Sollten sie dazu keine Gelegenheit haben, können sie sich bei mir unter Telefon 01734822047 melden und den Dünger direkt in Meinbrexen, Dorfstraße 11a, abholen“, so Karl Heinz Bickmeier.