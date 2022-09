Folk-Rocker stellt Album in Bad Karlshafen vor

Die Kleinkunstbühne im Weinhaus Römer und die Musikschule Bad Karlshafen e.V. laden zu einem Konzert in den Landgrafensaal des Bad Karlshafener Rathauses ein: Am Freitag, 16. September, wird ab 20 Uhr der Liedermacher und Folk-Rocker Philip Omlor zu Gast sein.

„Philip Omlor ist der Geheimtipp unserer Kleinkunstbühne“, sagt Veranstalterin Dorothe Römer. Die Besucherinnen und Besucher erwarten liebevoll handgemachte und fußgewippte Lieder in bester Songwriter-Tradition. Dazu gibt es mitreißendes Gitarrenspiel, mit dem Omlor die Grenzen dieses Genres sprengt. Spätestens beim Griff zu Waldzither, Ukulele, Blues-Harp oder Nasenflöte wird klar: der Mann hat was vor, vielleicht auch was Schweres hinter sich – aber vor allem: hat er was drauf. Ein Abend mit Kino für die Ohren, bei dem Herz und Lachmuskeln nicht zu kurz kommen ist jedenfalls gesichert.

Philip Omlor war bereits solistisch und zuletzt als Mitglied der Gruppe Liederjan in Bad Karlshafen zu erleben. Am 16. September stellt er sein aktuelles Soloalbum „Punkt“ vor. Ob Solo, im Duo, mit Bands oder als Komponist und Arrangeur – seit Mitte der 1990er Jahre mischt Omlor die Kleinkunst- und Liedermacherszene gehörig auf.