Förderverein der Grundschule Dalhausen stellt sich neu auf

Die bisherige Vorsitzende Melanie Menke stellte ihr Amt zur Verfügung, auch ein Großteil des übrigen Vorstands schied auf eigenen Wunsch aus. Die Versammlung dankte ihnen für ihren Einsatz in zuletzt schwierigen Zeiten, die von den Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie dem Trägerwechsel der OGS-Betreuung geprägt waren.

Trägerwechsel bei der OGS

Als neue Vorsitzende wurde Semira Klenk gewählt. Ihr zur Seite steht als 2. Vorsitzende Michaela Friese. Neue Kassiererin ist Angelina Schwake, zu deren Stellvertreterin Xenia Kensy ernannt wurde. Das Amt des Schriftführers übernimmt Birger Berbüsse, während Antonia Butschbach, Natalia Ipati, Carolin Kleinschmidt, Sebastian Rapp und Teresa Valentin den Vorstand als Beisitzer unterstützen.

Beteiligung am Weihnachtsmarkt

Der neue Vorstand freut sich auf seine Aufgabe und die weiterhin gute Zusammenarbeit mit Lehrerkollegium und Leitung des Grundschulverbundes der Stadt Beverungen, dem Dalhausen als Teilstandort angehört. Das Team um Semira Klenk startet gleich tatkräftig und engagiert in seine Amtszeit: So werden auf Anregung der Schule neue Fahrräder für die Verkehrsausbildung der Kinder und Spielzeug für die Unterrichtspausen angeschafft. Außerdem wird sich der neu formierte Förderverein am Weihnachtsmarkt Dalhausen am 17. Dezember mit verschiedenen Aktionen beteiligen.

Der Förderverein der Grundschule Dalhausen ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein und finanziert seine Arbeit ausschließlich durch seine Mitgliedsbeiträge und Spenden. Die Einnahmen werden in Projekte investiert, die den Schülerinnen und Schülern des Teilstandorts Dalhausen zugutekommen und über die Verpflichtung des Schulträgers hinaus gehen.