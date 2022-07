Französisches Korbflechter-Paar stellt in Dalhausen aus

Am Sonntag ist im Korbmacher-Museum in Dalhausen die Ausstellung „De la Culture – À la Création“ eröffnet worden. Die Werke der Korbflechter Karen Gossart und Corentin Laval aus Barie bei Bordeaux im Südwesten Frankreichs werden in den nächsten sechs Wochen im Korbmacher-Museum zu sehen sein.

Zudem werden sie Flechtkurse im Rahmen der Akademie Flechtsommer anbieten, die in Kooperation mit der VHS-Beverungen schon zum neunten Mal stattfindet. In seiner Begrüßung nannte der Heimatvorsitzende von Dalhausen Jürgen Böker die Installationen Gossarts und Lavals ein Spiel mit Weiten und Formen, betonte aber auch, dass in den Objekten sichtbar die beste Tradition französischen Flechthandwerkes zu sehen sei. Nicht nur hob er das internationale Interesse an den Werken der Korbflechter heraus, sondern freute sich auch, dass Gossart und Laval erneut als Flechtdozenten der Akademie Flechtsommer fungieren werden. „Wir haben mittlerweile Dozenten aus aller Welt, die unseren Teilnehmern ihre unterschiedlichen Arbeitsweisen vermitteln“, sagt Böker.