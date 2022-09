Freibad Beverungen schließt am 11. September

Fast 40.000 Besucher waren in der Batze

Beverungen

Am Sonntag, 11. September, wird das Freibad Beverungen zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet haben. Der aktuellen Wetterprognose zufolge ist in den nächsten Tagen mit Temperaturen unter der 20°C Marke zu rechnen. Da die Besucherzahlen des Freibades Beverungen daher deutlich zurückgehen, wurde seitens der Stadt festgelegt, die Freibad-Saison zu beenden.