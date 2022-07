Fürstenberger singen für den Frieden

So wechselten sich so gefühlvolle Chorsätze, wie „Pacem“ („Frieden“) von Lee Dengler, mit wohlbekannten Melodien zum Mitsingen aus dem Evangelischen Gesangsbuch, wie „Gib uns Frieden jeden Tag“, ab. Das begeisterte Publikum verlangte am Ende des Konzertes eine Zugabe und wurde mit der schwungvoll vertonten Bitte des Mitsing-Kanons „Dona nobis pacem“ („Gib uns deinen Frieden“) in eine hoffentlich bald wieder friedvollere Welt verabschiedet.

