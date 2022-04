Fußball wird zur Nebensache

Boffzens Samtgemeindebürgermeister Tino Wenkel konnte von den Fußballern eine Spende zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge entgegennehmen. Aus den Eintrittsgeldern, der Mannschaftskasse der 1. Mannschaft und aus Mitteln des MTV Derental wurden Tino Wenkel 2000 Euro übergeben.

„Ich bin beeindruckt von der außerordentlichen Hilfsbereitschaft und den vielen großartigen Aktionen, bei denen Spenden für die aus ihrer Heimat vertriebenen Menschen gesammelt werden.“ Die Samtgemeinde Boffzen erfahre einen großen Zuspruch von hilfsbereiten Menschen, die an allen Fronten Hilfe anböten. Diese erstrecke sich von Sach- und Kleiderspenden, über Geldspenden bis hin zur Übernahme von Patenschaften für die Bewältigung unterschiedlicher Alltagsaufgaben.

Gemeinde hält 25 Wohnungen bereit

Die Samtgemeinde verfüge aktuell über etwa 25 Wohnungen, die für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge bereitstehen. „Selbstverständlich bieten wir unsere Hilfe auch für Menschen aus anderen Ländern an, wir helfen, wo wir können,“ so Wenkel.

Tolles Koordinierungsteam im Rathaus

Dank eines tollen Koordinierungsteams im Rathaus seien innerhalb weniger Tage die Strukturen geschaffen worden, um einsatz- und handlungsfähig zu sein. „Darüber hinaus wurde der ohnehin bestehende enge Kontakt zu unseren Ehrenamtlichen in allen Mitgliedsgemeinden aktiviert, so dass in jedem Ort helfende Hände bereitstehen. Die kurzfristig auf den Weg gebrachte Spendenaktion hat bis zum heutigen Tag rund 62.000 Euro generieren können. Auch darauf bin ich sehr stolz“, so Wenkel. „Mit diesem Geld sind wir handlungsfähig und in der Lage, Sprachkurse, Erstausstattungen für die Wohnungen oder auch Dinge des täglichen Bedarfs zu finanzieren“, sagte der Bürgermeister, für den es zudem eine große Freude gewesen sei, nach langer Zeit einmal wieder ein Fußballspiel vor Ort zu besuchen. „Es herrschten gute Rahmenbedingungen im Beverstadion, das sich mit einigen Neuerungen präsentierte. Neben neuen blau-weißen Bänken sorgte die neue LED-Flutlichtanlage für eine schöne Atmosphäre“, stellte er fest