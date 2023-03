Saisoneröffnung in Beverungen: Große „Gefühle“ im Korbmacher-Museum

„Ganz besondere Momente sind es für mich, wenn sich in den Blicken und Aussagen der Betrachter meiner Arbeiten die gleiche Begeisterung widerspiegelt, die ich während der Malerei empfunden habe“, betont Heidi Lange-Kallerhof im Vorfeld der Ausstellungseröffnung.

Die Museumssaison 2023 wird im Korbmacher-Museum Dalhausen am Sonntag, 2. April, um 11.30 Uhr mit der Ausstellung „ Emotions – Tanz und Gesang“ eröffnet.

Nach der Begrüßung durch Jürgen Böker und dem Grußwort von Bürgermeister Hubertus Grimm wird Dr. Alexandra Sucrow aus Paderborn an dem Vormittag die Besucher in die Acrylmalerei der Künstlerin Heidi Lange-Kallerhoff einführen. Die Musikerin Matan David umrahmt die Ausstellungseröffnung mit ihrer Klarinette.

Die Künstlerin Heidi Lange-Kallerhoff lebt und arbeitet in Altenbeken-Schwaney. Foto: Privat

Die Künstlerin Heidi Lange-Kallerhoff lebt und arbeitet in Schwaney, war von 1976 bis 2007 Grafik-Designerin und präsentiert ihre Werke seit 2009 als freischaffende Künstlerin in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen. Die Darstellung des Menschen ist das Hauptsujet der Künstlerin.

Es geht oft um Alltagssituationen oder beiläufig wirkende Begegnungen, oft in einer Szene von mehreren Personen. Die besondere Bewegung der Gruppe wird in rasch gesetzten Linien erfasst und erfährt eine Belebung durch den nie zu konkret werdenden Malstil. In der neuen Ausstellung in Dalhausen widmet sich Heidi Lange-Kallerhoff den Themen Tanz, Tanztheater und Gesang in großformatigen Arbeiten.

Ausdrucksstarke Porträts

Während der Recherche zu einem Seminarthema in der Kunstakademie Bad Reichenhall begegnet ihr in Form von Texten, kurzen Videos und dem Film von Wim Wenders, das Werk von Pina Bausch, später dann auch die Choreografien des Tänzers und Choreografen Akram Khan. Frei und neu interpretiert, schafft sie den Protagonisten nun auf der Leinwand ihre ganz eigene Bühne.

Ausdrucksstarke Porträts ergänzen diese Show. Tanz und Gesang – beide Disziplinen leben von starker Ausdruckskraft und Emotionen. Mit ebenso großer Leidenschaft fängt die Künstlerin hier wunderbare, sensible oder auch explosive Momente wie Schnappschüsse auf der Leinwand ein, heißt es vonseiten des Veranstalters.

Geheimnisvoller Urgrund

Viele Facetten des Erlebens und des Ausdrucks kommen intensiv in eine neue Form. Wie vom Scheinwerfer werden teils vehemente Lichter gesetzt, Schwärze dient als geheimnisvoller Urgrund. Die Linie gibt als eigenständige vitale Bewegungsspur einen Kontrapunkt zum eher Statischen der farbigen Flächen. Körperkraft ohne Schwere wird vermittelt. Für den Betrachter sind die Figuren wie in einer Momentaufnahme eingefangen – um gerade darauf ganz Anderes zur Erscheinung zu bringen – weiter durch den Raum zu gleiten.

Mit gezielten Licht- und Schattenflächen erreicht Heidi Lange-Kallerhoff eine plastische Modellierung des Körpers. Flüchtig gesetzte Akzente nehmen die Farbgebung des Hintergrundes auf und schaffen so eine Einheit zwischen den verschiedenen Ebenen. Die freie, offene Malweise verstärkt die Einbettung des jeweiligen Hauptelements und der Malvorgang bleibt in seiner ganzen Entwicklung sichtbar. Farbe und Zeichnung tragen somit in ganz besonderem Maße zum Bildausdruck bei.

Die„ Emotions“- Bilder bieten die seltene Gelegenheit, die Ausstellungsräume des Korbmacher-Museums in einen besonderen Raum zu verwandeln und öffnen damit die Tür für verschiedene Interpretationen dieser Themenwelt. Die Ausstellung wird vom 2. April bis zum 25. Juni 2023 im Korbmacher-Museum Beverungen-Dalhausen gezeigt. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr.