Geschäftsführerwechsel beim Wasser- und Bodenverband Lauenförde

Bereits im Januar wurde Ralf Nattebrede zum neuen Geschäftsführer bestellt und übernimmt nach sorgfältiger Einarbeitung nun die Aufgaben Geldbachs. Der hatte 2001 das Amt von Gustav Grothe übernommen. Sehr engagiert setzte er sich in den folgenden 21 Jahren für die geschäftlichen Abläufe innerhalb des Verbandes ein und verstand es, mit seiner Arbeit die Interessen aller vorbehaltlos und neutral zu verfolgen.

Gemeinsam definierte Ziele umgesetzt

„Mit großer Sachlichkeit hat er dem Vorstand in seiner Amtszeit zugearbeitet, Vorgänge vorbereitet und die gemeinsam definierten Ziele im Sinne des Verbandes umgesetzt“, so der Vorsitzende des Wasser- und Bodenverbandes Heinz-Michael Schröder. Er bedankte sich für die geleistete Arbeit im Namen des gesamten Verbandes und wünschte Ralf Nattebrede für das übernommene Amt alles Gute.

Wegenetz wird rege genutzt und geschätzt

Der Wasser- und Bodenverband ist mit seinen Mitgliedern seit Gründung 1971 Eigentümer von etwa 26 Kilometer Wirtschaftswegen um Lauenförde und zeichnet sich für dessen Unterhaltung sowie den dazugehörigen Gewässern – zum Teil bis zu deren Mündung in die Weser – verantwortlich. Dieses Wegenetz mit dazugehörigen Gräben wird neben dem landwirtschaftlichen Verkehr, der Ableitung von Niederschlagswasser vom Fuße des Sollings bis in die Weser auch als Naherholungsgebiet von Fußgängern und Spaziergängern rege genutzt und geschätzt.

In enger Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Boffzen, der Stadt Beverungen (aufgrund der räumlichen Nähe zu Würgassen) sowie dem Landkreis Holzminden erfüllt der Verband seine Aufgaben. Als Mitglieder des Verbandes fungieren hier die Eigentümer aller Flurstücke im Verbandsgebiet, die nicht nur in Lauenförde wohnen, sondern mitunter auch in den umliegenden Orten wie Beverungen und Ortsteilen – also über die Landesgrenzen hinaus.