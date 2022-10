Große Diven im dolce vita Lauenförde

„Ich habe zu viel Fantasie, um eine Hausfrau zu sein“, sagte schon Marilyn Monroe. Deshalb beleuchtet der Kulturkreis e.V. im Theater `dolce vita´ in Lauenförde eine andere Facette des Frauseins genauer und betritt dazu das Reich des Glamours, der Showgirls und der großen Diven.

Eva Ferber in „Jetzt erste recht – starke Frauen, heiße Zeiten“

Eva Ferber als Gertrud in der Komödie "Jetzt erst recht".

Im Erfolgsstück „Jetzt erst recht – starke Frauen, heiße Zeiten“ treibt sich am 21., 22., 28. und 29. Oktober und am 4., 5., 11. und 12. November eine Diva vom alten Schlag auf der Bühne herum. Musicalstar Ramona Petrell ist glamourös, zickig, unverschämt, reich und – unglücklich, denn sie ist 50 geworden! Das ist eine Zumutung und nicht gut für die Karriere. Aber bevor sie sich melodramatisch in die Weser stürzen kann, sind ihre Freunde Gertrud und Dominique zur Stelle.

Unter dem Motto „Lieber mit 50 geplatzt als mit 60 vertrocknet“, organisieren sie Ramona ein neues Leben. Keine Diäten mehr und schon gar keine Schönheitsoperationen, sondern wilde Partys, opulente Buffets und junge Männer sind das Erfolgsrezept – der Tanz auf dem Vulkan beginnt. Eva-Maria Ferber und Götz Lautenbach spielen furios und brillant komisch in einer rasanten Abfolge von Songs und Schauspielszenen die spannende Story vom Neu anfangen.

Sicherheit hat Priorität

„Die Sicherheit für unsere Gäste und die Mitwirkenden auf und hinter der Bühne hat für uns oberste Priorität“, erläutert Wolfgang Ferber. „Im neuen großen, beheizten Theaterzelt am Wassergarten mit Lüftungsanlage können alle aktuellen Hygiene-Regeln eingehalten werden. Die Kombination Essen & Theater funktioniert weiterhin. Es gibt vor der Show ein Buffet mit Hygienekonzept und auch die Übernachtung in unserem ‚Hotel Vier Spitzen‘ ist kein Problem.“

Karten gibt es im Theaterbüro in Lauenförde, Langestaße. 6, über die Kartenhotline 05273 / 80 11 00 oder im Internet unter www.kultur-kreis.com.