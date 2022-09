Großes Richtfest am neuen Feuerwehrhaus in Amelunxen gefeiert

In dessen Rahmen ging es nicht nur darum, den bereits vollendeten Bauabschnitt zu feiern, sondern auch darum, Zwischenbilanz zu ziehen. An der Veranstaltung nahmen neben den Mitgliedern der Löschgruppe Amelunxen und den Stadtbrandinspektoren Stefan Nostiz und Sebastian Ewen auch Bürgermeister Hubertus Grimm, Abgesandte aus der Lokalpolitik sowie Vertreter der am Neubau beteiligten Gewerke teil. Unter letzteren befand sich auch Dachdecker Dennis Reger, der im Anschluss an die Reden das Dach des Rohbaus erklomm und dort den traditionellen Richtspruch zelebrierte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar