Großfeuer: Brandursache bleibt ungeklärt

Polizei stellt Ermittlungen in Lagerhalle in Beverungen ein - eine Million Euro Schaden auch wegen zerstörter Photovoltaikanlage

»Die Ermittlungen haben ergeben, dass das Feuer in einem Bereich der Lagerhalle ausgebrochen sein muss, in dem gewerbliche und industrielle Mischabfälle gelagert wurden«, erklärte Polizeipressesprecher Andreas Hellwig am Mittwoch. Ursächlich könnten unter anderem nicht ordnungsgemäß entsorgte Batterien, Lacke oder aber auch nicht gänzlich erloschene Grillkohle sein, die sich in dem Mischabfall befunden haben könnten. Am Samstagnachmittag war eine 40 mal 80 Meter große Lagerhalle des Beverunger Entsorgungsunternehmens Helwig und Wehrmann für Altpapier und Abfall in Brand geraten und zerstört worden (wir berichteten).

140 Feuerwehrleute bekämpften Rauch und Flammen. Der Schaden wurde von der Polizei auf eine Million Euro geschätzt, auch weil die große Photovoltaikanlage auf dem Dach schwer beschädigt worden ist.