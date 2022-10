Hallenbad Derental soll wieder in Betrieb gehen

Mit Hilfe von Fördermitteln will die Samtgemeinde Boffzen das Dorfgemeinschaftshaus in Derental sanieren. Mit eingeschlossen: die Wiederinbetriebnahme des 2013 stillgelegten Hallenbades.

Der Grüne Bundestagsabgeordnete Helge Limburg und das Vorstandsmitglied im grünen Kreisverband Holzminden, Gerd Henke, haben sich von Boffzens Samtgemeindebürgermeister Tino Wenkel über die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses mit Hallenbad in Derental informieren lassen. Mit einem Kostenvolumen von über 3 Millionen ist dies das finanziell größte Projekt der Samtgemeinde in den nächsten Jahren.

Über die geplante Modernisierung und energetische Sanierung des Gebäudes ließen sich jetzt der Bundestagsabgeordnete der Grünen Helge Limburg und Gerd Henke vom Grünen-Kreisverband Holzminden von Samtgemeindebürgermeister Tino Wenkel informieren.

Bund gibt 2,2 Millionen

Das Projekt ist eine der größten Investitionen, die die Samtgemeinde Boffzen in den nächsten Jahren angehen will. Laut Samtgemeindebürgermeister Wenkel will der Bund das Vorhaben mit rund 2,2 Millionen Euro fördern. Den Förderbescheid aus dem Bundesprogramm „Sanierung Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen“ erhielt die Samtgemeinde vergangenes Jahr.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Derental ist ein multifunktionales Gebäude. Hier sind unter anderem der Kindergarten untergebracht, ein Jugendraum, ein großer Versammlungsraum, ein Schießstand und das seit 2013 stillgelegte Hallenbad. Und dessen bauliche Sanierung und Wiederinbetriebnahme steht im Mittelpunkt des Projektes.

„Ich kann mich noch gut an das kleine Hallenbad erinnern“, sagte Helge Limburg, „hier hat mein jüngerer Bruder schwimmen gelernt.“ Der Abgeordnete riet der Gemeinde und der Samtgemeinde genauestens zu prüfen, auf welche Weise die Mittel am sinnvollsten zu verwenden sind. „Die enorme Steigerung der Baukosten der vergangenen Monate sollte dabei unbedingt berücksichtigt werden.“

Bedarfsanalyse in Arbeit

Bürgermeister Wenkel wies darauf hin, dass mittlerweile mit Kosten von über 3,1 Millionen Euro auszugehen sei. Was das Hallenbad betrifft, erstelle der beauftragte Projektplaner derzeit eine Bedarfsanalyse. „Wenn die vorliegt, sehen wir klarer“, so Wenkel. Bürgermeister und Abgeordneter schlossen nicht aus, dass für dieses große Projekt möglicherweise auch noch andere „Fördertöpfe angezapft werden könnten.“

Dass sich die Sanierung des gesamten Gebäudes in jedem Fall lohnt und angegangen werden sollte, davon ist Helge Limburg überzeugt. „Sie haben hier einen Gebäudekomplex, der in einzigartiger Weise sportliche, soziale und kulturelle Funktionen unter einem Dach vereint. Es ist einfach ein bauliches Juwel.“ Und Gerd Herd Henke weiß aus eigenem Erleben: „Das Gebäude ist und bleibt der Mittelpunkt der über die Grenzen hinaus bekannten beispielhaften Derentaler Dorfgemeinschaft.“