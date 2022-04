„Hallo Lieblingsmensch!“

„Gegenüber ihren Fans sieht sie in Anbetracht der Corona-Pandemie die Zeit für sich noch nicht gekommen, um mit einer großen Produktion in ausverkauften Hallen und Open Airs zu spielen“, informierte die Kulturgemeinschaft Beverungen am Freitagnachmittag.

Das „Weser Open Air“ in der Weserstadt findet trotzdem dieses Jahr im August statt. Und für einen gleichwertigen Ersatz ist gesorgt, gibt die Kulturgemeinschaft bekannt. Namika werde „mit ihrer ganz wundervollen Dynamik den Platz von Lena ebenbürtig füllen“.

Zusammen mit Wincent Weiss, Lotte, Michael Schulte und Miu freuen sich Volker Faltin (Hauptorganisator des Events) und sein Team auf diesen einzigartigen Abend am Freitag, 26. August. Denkt man an die Sängerin Namika, dann schießt ein Song sofort in den Kopf: Der Nummer-1-Hit des Sommers 2015 „Lieblingsmensch“.

Wincent Weiss kommt mit neuer Single

Mehr als 106 Millionen Klicks hat das Video allein bei YouTube – ein verdienter 3-fach-Gold Status. Mit ihrem zweiten Album „Que Walou“ kam auch schon der nächste charmante Ohrwurm „Je ne parle pas français“ – mit der Unterstützung der Hit-Produzenten BeatGees hat der Song bereits 92 Millionen Klicks. Die Frankfurterin nahm bereits mehrere Musikpreise entgegen – darunter in den Kategorien „Beste Künstlerin“ und „Beste Single“.

Am 22. April kommt ihre neue Single. „Man darf gespannt sein auf diesen neuen Sommerhit“, so die Kulturgemeinschaft. Auch Wincent Weiss kommt mit einer neuen Single. Am 2. Februar wurde der Song „Morgen“ von seinem aktuellen Album „Vielleicht Irgendwann“ veröffentlicht. Schon jetzt habe dieser bereits 800 Tausend Aufrufe. Bis zum Finale der 10. Staffel „The Voice Kids“ am 6. Mai 2022 ist Wincent dort noch als Juror zu sehen. Zusammen mit dem rappenden Nashorn DiKKA hat Wincent den Gute Laune-Song „Boom Schakkalakka“ aufgenommen. Ein tanzbarer „Zahnputz-Hit“ ist entstanden, der nur so strotzt vor Wortwitz und Lebensfreude.

Am Samstag, 27. August, ist dann Sarah Connor zu erleben. Dass sie ihre Hallen-, sowie Open Air-Konzerte von 2021 auf 2022 verschieben konnte, sei besonders erfreulich. Passend lautet der zwischenzeitlich aktualisierte Tourneetitel „Endlich wieder bei Euch“ und Beverungen bildet nach wie vor den grandiosen Tour-Abschluss der Künstlerin.

Tickets für beide Konzerttage sind weiterhin im Kulturbüro, Service Center Beverungen, Weserstraße 16 (Telefon 05273/392223) sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.