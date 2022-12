Heimatpreis Beverungen für Integration, Kultur und Naturschutz

Drei Bewerbungen gab es in Beverungen um den vom Land NRW mit 5000 Euro dotierten Heimatpreis 2022. Und die Jury, bestehend aus dem Ältestenrat sowie den stellvertretenden Bürgermeistern, ist einstimmig zu dem Beschluss gekom­men, alle drei vorliegenden Bewerbungen mit dem Heimatpreis der Stadt zu bedenken.

Feierliche Verleihung an Café Grenzenlos, die Open-Air-Macher und das Streuobstwiesen-Team Drenke

Der Heimatpreis der Stadt Beverungen geht an den Verein Café Grenzenlos, an das Weser-Open-Air der Kulturgemeinschaft und an eine kleine Gruppe Drenker Bürger für den Erhalt der Streuobstwiese.