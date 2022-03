Heimatpreis geht nach Amelunxen, Jakobsberg und Haarbrück

esonderes Engagement für die örtliche Gemeinschaft gewürdigt und besondere Projekte finanziell unterstützt werden“, sagte Bürgermeister Hubertus Grimm im Vorfeld der Verleihung in der Stadthalle. Das Auswahlgremium, bestehend aus dem Bürgermeister, seinen beiden Stellvertretern und den Fraktionsvorsitzenden habe sich für drei Preisträger entschieden, die mit ihren Aktivitäten in ihren Ortschaften besondere Zeichen gesetzt hätten, die nicht nur unterstützungswürdig, sondern beispielgebend auch für andere seien.

Dorfladeninitiative Amelunxen

Die Amelunxerinnen und Amelunxer seien sich bewusst darüber, dass, wenn sie etwas erreichen möchten, sie selbst mit Hand anlegen sollten. „Das wurde in Amelunxen in vielerlei Hinsicht in den vergangenen Jahren praktiziert“, sagte Grimm und erinnerte an das Beispiel Dorfschule als Begegnungszentrum. Und im konkreten Fall habe sich eine Initiative aus engagierten Amelunxerinnen und Amelunxern gebildet, um das Lebensmittelgeschäft von Familie Grawe zu übernehmen und den Dorfladen zu erhalten. Man habe sich sehr schnell mit dem Thema vertraut gemacht, Wege aufgezeigt, wie man zum Erfolg kommen kann und sich auch Beispiele in anderen Ortschaften angesehen. „Und in mehreren Werbekampagnen ist es dann tatsächlich der Initiative um Michael Knaup, Steffi Höttemann, Antje Kayser, Julia Heße, Chris Höttemann und Cornelia Moers-Mindermann sowie Frank Hadwiger und Sven Mindermann gelungen, die Amelunxerinnen und Amelunxer von diesem Vorhaben zu überzeugen“, so Grimm. Mit der Dorfladen Amelunxen UG sei eine Gesellschaft gegründet worden, die den Dorfladen zukünftig trage. „So hat nach kurzer Umbau und Neustrukturierungsphase Amelunxen weiterhin seinen Dorfladen und damit nicht nur weiterhin eine Verkaufsstelle für den täglichen Bedarf, sondern auch einen Treffpunkt und einen Ort der Kommunikation und Begegnung, wie ihn sich viele unserer kleinen Ortschaften wünschen würden.“ Die Vorstandsmitglieder der UG hätten mit ihrem großartigen Engagement die Grundlage für diesen Dorfladen gelegt und könnten heute voller Stolz sagen, dass ihr Projekt gelungen sei. Grimm überreichte den Heimatpreis der Stadt Beverungen für das Jahr 2021 in Höhe von 3.000 und wünschte den Verantwortlichen eine erfolgreiche Zukunft für den Dorfladen.

Sportschützenverein Jakobsberg

Der Schützensportverein Jakobsberg kümmert sich seit vielen Jahren um den Kreuzweg in Jakobsberg. „Wer diesen Weg einmal gegangen ist, wird ihn sicherlich weiterempfehlen“, so der Bürgermeister. Denn er sei aufgrund der Aussicht, der engen Verbindung zur Natur und der gebotenen Entspannung in dreierlei Hinsicht bemerkenswert. Bänke und Sonnenliegen hat der Sportschützenverein hier in der Vergangenheit aufgestellt. „Und genau hier setzt auch der Heimatpreis an“, erklärte Grimm. Denn mit der Fördersumme von 1000 Euro sollen neue Bänke und Sonnenliegen angeschafft werden, um genau diesen Aspekt der Entspannung noch weiter Rechnung tragen zu können. „Ich danke an dieser Stelle allen Mitwirkenden im Schützensportverein Jakobsberg und gratuliere herzlich zum Heimatpreis der Stadt Beverungen für das Jahr 2021.“

Vereinsgemeinschaft Haabrück - David Hoga

Die Haarbrücker Vereinsgemeinschaft habe sich mit einem sehr interessanten Projekt um den Heimatpreis beworben. Haarbrück ist das höchstgelegene Dorf im Kreis Höxter und bietet an gleich mehreren Stellen einen herrlichen Ausblick sowohl in die Warburger Börde als auch in das hessische Bergland und die Beverunger Ortschaften Herstelle, Jakobsberg und Dalhausen. „Vereinzelt weisen Wandertafeln auf diese besonderen Ausblicke hin. Doch diese Tafeln verblassen häufig und müssen dann wieder ersetzt werden“, sagte Grimm. Inzwischen habe die Digitalisierung aber auch bei den Wanderern Einzug gehalten. Und so habe David Hoga die Idee gehabt, Panoramatafeln mit QR-Code an markanten Aussichtsstellen zu installieren. „Hier sollen Wanderer dann die Möglichkeit haben, über ihre digitalen Endgeräte zu erforschen, wohin ihr Blick gerade geht“, erklärte der Bürgermeister.

Vorgesehen seien zunächst fünf Standorte, die die markantesten Landmarken an den einzelnen Aussichtspunkten näher beschreiben. Durch weitergehende Verlinkung sei es sodann möglich, noch zusätzliche Informationen zu erhalten. Grimm: „Da diese Idee nicht nur auf Haarbrück begrenzt sein sollte, haben bereits erste Gespräche stattgefunden, um sie auch für weitere touristische Ziele weiter zu entwickeln.“