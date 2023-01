Herstelle bekommt neue Stromleitungen

Ab kommenden Montag, 9. Januar, erneuert Westfalen Weser Niederspannungskabel im Bereich der Carolus-Magnus-Straße und Am Teichberg in Beverungen-Herstelle. Während der Arbeiten kann es zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Stromversorgung kommen, die mit den betreffenden Kundinnen und Kunden im Vorfeld abgestimmt werden.

„Die Bauarbeiten werden je nach Wetterlage voraussichtlich vier Wochen dauern und dienen der Sicherstellung der Energieversorgung in diesem Bereich der Weserstadt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die notwendigen Baumaßnahmen würden für die Haushalte so störungsfrei wie möglich ausgeführt. Dennoch könne es kurzfristig zu Behinderungen im Bereich der Zufahrten und Parkplätze kommen.

Straßenabschnitte halbseitig gesperrt

„Während der Arbeiten müssen Straßenbereiche an den jeweiligen Bauabschnitten halbseitig gesperrt werden, sind aber aus beiden Richtungen passierbar“, heißt es weiter. Auch Fuß- und Radverkehr können die Baustellenbereiche passieren, werden aber um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Über Westfalen Weser

Westfalen Weser baut und betreibt regionale Verteilnetze für Strom, Gas und Wasser, engagiert sich für Fernwärmekonzepte und investiert in Stadtwerke und energienahe Bereiche. „Unsere Leistungen bündeln wir in einer starken, kommunalen Gruppe. Wir stehen für Vernetzung, Versorgung und Infrastruktur und verbinden die kommunalen Interessen mit den Chancen der Innovationen für die Region“, heißt es von dem Unternehmen, an dem 56 Kreise und Kommunen beteiligt sind. 24 weitere Kommunen sind Konzessionsgeber. Das operative Geschäft liegt in den beiden Tochterunternehmen, der Westfalen Weser Netz GmbH und der Energieservice Westfalen Weser GmbH. Bestehende und zukünftige Beteiligungen sowie Dienstleistungen werden in der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH gebündelt.