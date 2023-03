Herstelle feiert wieder Schützenfest

Oberst Matthias Alberding verkündete, dass nicht mehr von Samstag bis Montag, sondern von Freitag bis Sonntag gefeiert werde. Als Hauptgrund nannte er die Problematik, für den Montag Musikkapellen für den Festumzug zu bekommen. Dafür soll nach Stand der aktuellen Planung das Kinderkönigspaar schon am Samstag miteingebunden werden.

Alle anderen Punkte im Festablauf bleiben erhalten und werden nur je um einen Tag vorgezogen, sodass die Schützenmesse in der St. Bartholomäus Kirche und die Kranzniederlegung am Ehrenmal schon am Freitagabend stattfinden werden. Nach einem anschließenden Umzug durchs Dorf wird die Proklamation der neuen Majestäten im Festzelt vorgenommen. Das Königsschießen wird am 18. Mai (Christi Himmelfahrt) beim Vereinslokal an der Weser ausgerichtet.

Die Schießveranstaltungen des Jahres

26. März: Vereinspokalschießen

23. April: Preisschießen

2. September: Meisterschaftsschießen

4. November: Bruderschaftsschießen

18. November: Kompanieschießen

Ehrungen verdienter Mitglieder

Für 40 Jahre konnte der Oberst Arndt Schrick und Jörg Vössing ehren. Zudem übernahm Hauptmann Udo Janzen die Ehrung des Obersts selbst, der ebenfalls seit vier Jahrzehnten Mitglied der Bruderschaft ist. Des Weiteren wurden Reinhardt Wüstefeld für 50 Jahre und Horst Hake für 55 Jahre Mitgliedschaft geehrt.