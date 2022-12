In Beverungen steigt der Wasserpreis

Der Wasserpreis steigt auch in Beverungen. Darauf weisen die Stadtwerke hin.

Aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen, so die Stadtwerke Beverungen GmbH, müssen die Wasserpreise zum 1. Januar 2023 angepasst werden. „Hintergrund sind insbesondere die deutlichen Preissteigerungen im Baubereich, die erheblichen Preissteigerungen für die Energieversorgung im Bereich der Wassergewinnung und -verteilung sowie anstehende Investitionen“, informiert der Versorger. Im Bereich der Wasserversorgung sei allein für das kommende Jahr 2023 eine Investitionssumme von etwa 1,2 Millionen Euro vorgesehen.

Besonders zu nennen seien hier die erforderlichen Leitungserneuerungen im Bereich der Oberen Hauptstraße sowie der Schildstraße in Dalhausen mit insgesamt rund 650.000 Euro sowie der Erneuerung der Wasserleitung vom Hochbehälter Herstelle in das Ortsnetz mit etwa 290.000 Euro.

2,90 statt 2,34 Euro

Der Arbeitspreis erhöhe sich in den Beverunger Ortsteilen Herstelle und Würgassen, welche ihr Wasser von der Stadt Bad Karlshafen erhalten, auch durch steigende Wasserbezugskosten von 2,34 Euro je Kubikmeter (m³) auf 2,90 Euro pro m³. In der Kernstadt Beverungen sowie den übrigen durch die Stadtwerke mit Wasser versorgten Ortsteilen erhöht sich der Preis von 1,66 auf 2,01 Euro pro m³. Die genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit sieben Prozent.

Abschlagszahlungen automatisch angepasst

Das Preisblatt der Stadtwerke Beverungen GmbH ist auf der Homepage unter www.stadtwerke-beverungen.de, Rubrik Wasser, Infos und Downloads, sowie der Homepage der Stadt Beverungen unter www.beverungen.de einzusehen. „Die sich aus der Endabrechnung ergebenden neuen Abschlagszahlungen für das Jahr 2023 werden automatisch angepasst“, kündigt das Versorgungsunternehmen an. „Die Stadtwerke hoffen auf Verständnis für die erforderlichen Preisanpassungen, zumal teilweise Leitungen ausgetauscht werden, welche älter als 60 bis 70 Jahre und somit reparaturanfällig sind“. Die Maßnahmen dienen der Verbesserung der Wasserversorgungssituation und damit der Daseinsvorsorge in der Stadt Beverungen.

Abwassergebühren

Das Abwasserwerk weist ebenfalls auf Anpassungen hin. Durch eine kurzfristige Änderung von Paragraf 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW und eine für das Jahr 2022 durchgeführte Abwassergebührenkalkulation ergeben sich auch hier neue Gebührensätze. Ergebnis für das Jahr 2022 ist eine Senkung der Schmutzwassergebühr von 3,56 auf 3,43 Euro pro m³ sowie eine Steigerung bei der Niederschlagswassergebühr von 0,43 auf 0,60 Euro pro Quadratmeter (m²) niederschlagswassergebührenrelevanter Fläche pro Jahr.

Auch die Niederschlagswassergebühr steigt in Beverungen. Foto:

Während die Grundgebühr für einen Schmutz- beziehungsweise Mischwassergrundstücksanschluss in Höhe von 6,75 €/Monat unverändert bleibe, steige die Gebühr für die Abfuhr und Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen von 29,40 auf 38,77 Euro pro m³. Hintergrund für die veränderte Verteilung bei den Gebühren sei eine sich aus der Kalkulation ergebende detailliertere Kostenzuordnung und Kostenaufschlüsselung.

18 Euro mehr als in den Vorjahren

Für einen Musterhaushalt mit einem Schmutzwasseranfall in Höhe von 120 m³ und einer niederschlagswassergebührenrelevanten Fläche von 200 m² ergebe sich für das Jahr 2022 eine leichte Gebührensteigerung in Höhe von circa 18 Euro gegenüber den Vorjahren.

Das Abwasserwerk informiert in diesem Zusammenhang darüber, dass die Abwassergebühren trotz deutlichem Rückgang bei der Schmutzwassermengenentwicklung seit dem Jahr 2010 stabil geblieben sind.

Für das laufende Jahr 2022 hätten die Gebührenzahler monatliche Abschläge als Vorausleistungen bezahlt. Die Endabrechnung mit den neuen Gebührensätzen für das Jahr 2022 erfolge im Laufe des Januar 2023.

Vorausleistung jetzt vierteljährlich fällig

Durch eine Systemumstellung in der Abrechnung werde die bislang gegebene monatliche Fälligkeit zur Zahlung der Vorausleistungen von einer monatlichen auf eine vierteljährliche (15. Februar/15. Mai/15. August und 15. November) Fälligkeit umgestellt. „Hierüber werden die Wasser- und Abwasserkunden im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung 2022 noch einmal separat informiert.“