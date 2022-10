In Beverungen wird Äthiopien nicht vergessen

Fünf Mitglieder des Vereins Dritte Welt und Umwelt e. V. aus Beverungen wollen Anfang November für eine Woche das Kinderdorf in Awassa in Südäthiopien besuchen. Die Vorbereitungen dazu sind in vollem Gange, denn es sollen möglichst viele Dinge mitgenommen werden, die im Kinderdorf dringend benötigt werden. Neben Kleidung sind dies auch Medizinprodukte. 14 Koffer sind schon gepackt.

Elfi Strumpen, Corina Warnecke, Reiner Kempe, Falko Schormann und Lars Scholand wollen das Kinderdorf besuchen. Der Hörgeräteakustiker aus Borgentreich ist wieder dabei und will vor Ort den Menschen mit Hörproblemen helfen. „Wir haben viele ältere, noch gute Hörgeräte gesammelt, die wir nun mitnehmen und dort verteilen können. Darüber hinaus haben wir auch gespendete Geräte von Hörgeräteherstellern. Das freut uns sehr“, sagt Schormann.

Dürre bedroht viele Menschen

„Wir dürfen Afrika nicht vergessen“, sagt der zweite Vorsitzende des Vereins Hans-Jürgen Oppermann. Auch dort werde weiterhin Hilfe benötigt. Der Krieg in der Ukraine in den täglichen Nachrichten überschatte die Tatsache, dass es auch in anderen Teilen der Welt weiterhin Not und Hunger gebe. „Die Menschen, die wir schon seit Jahren im Kinderdorf betreuen, müssen wir auch weiterhin unterstützen“, so Oppermann.

Die anhaltende Dürre am Horn von Afrika in Somalia, Kenia und Südäthiopien bedrohe viele Menschen mit Hunger. Die seit Monaten andauernde Dürre habe sich verheerend auf Ernte und Viehzucht ausgewirkt und zahlreiche Menschen zum Verlassen ihrer Heimat gezwungen. Dies verschärfe die schwierige Situation noch zusätzlich.

Oppermann: „Wir haben das Privileg, in Deutschland leben zu dürfen. Und so können wir von dem, was wir hier haben, etwas mit den Menschen teilen, die es nicht so gut haben wie wir.“ Daher seine Bitte, den Verein weiterhin mit Spenden für das Kinderdorf Awassa zu unterstützen. Das Spendenkonto bei der Verbund Volksbank OWL eG: IBAN DE36 4726 0121 0111 1220 00.

Weitere Informationen auf www.kinderdorf-awassa.org