Beverungen/Lauenförde

Vor genau fünf Jahren ist die weltberühmte Elbphilharmonie in Hamburg eingeweiht worden. Beim heimischen Glasveredelungs-Unternehmen Interpane in Lauenförde schauen die Mitarbeiter und die Geschäftsführung immer besonders stolz auf das Opernhaus am Hafen, über das in diesen Tagen in allen Medien groß berichtet wird.

Von Michael Robrecht