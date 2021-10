Joey Kellys Auftritt wird erneut verlegt

Eigentlich sollte Joey Kelly in gut einer Woche mit seiner großen Vortragstournee »Abenteuer Leben« in Beverungen auf der Bühne stehen. Doch sein Auftritt wird erneut verlegt, und zwar auf Sonntag, 22. Mai 2022.

„Abenteuer Leben“ erst im Mai 2022 – Abo-Programm geht am 27. Oktober weiter

Eigentlich sollte Joey Kelly in gut einer Woche mit seiner großen Vortragstournee »Abenteuer Leben« in Beverungen auf der Bühne stehen. Doch sein Auftritt wird erneut verlegt, und zwar auf Sonntag, 22. Mai 2022.

Die Entscheidung sei in Kellys Management gefallen, berichtet die Kulturgemeinschaft. Bereits gekaufte Eintrittskarten für die abgesagten Termine behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

Private Einblicke in die frühen Jahre der Kelly Family

Mit »Abenteuer Leben« präsentiert Joey Kelly auf authentische, äußerst unterhaltsame Art und Weise ein inspirierendes Multivisionsformat voll spannender und motivierender Geschichten aus seinem von Herausforderungen geprägten Leben. In dem rund zweistündigen, mit Videos und Fotos angereicherten Vortrag spricht Joey Kelly über seine unmenschlich erscheinenden Erfahrungen als Ausdauer- und Extremsportler und gewährt private Einblicke in die frühen Jahre der Kelly Family, als die Eltern noch lebten und die Familie den Lebensunterhalt mit Straßenmusik bestritt. Packend und amüsant erzählt der Musiker und Ausnahmeathlet von schier ausweglosen Situationen, die er mit Disziplin und Ehrgeiz gemeistert hat, um seine Ziele zu erreichen.

Tickets sind auch weiterhin erhältlich: im Kulturbüro Beverungen, Weserstraße 16, Telefon 05273/392223, sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für weitere Informationen ist die Kulturgemeinschaft auch im Internet unter www.kulturgemeinschaft-beverungen.de und auf Facebook zu erreichen.

„Das perfekte Geheimnis“ am 27. Oktober

Unterdessen wird die Abo-Saison der Kulturgemeinschaft mit einem Schauspiel mit viel Zündstoff und Komik fortgesetzt. Am kommenden Mittwoch, 27. Oktober, geht es in dem temporeichen Stück „Das perfekte Geheimnis“ mit viel psychologischem Gespür um die Frage, wie transparent uns das Smartphone macht. Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr.

Lara Joy Körner ist neben Nikola Norgauer und Saskia Valencia in dem Stück „Das perfekte Geheimnis“ zu sehen. Foto: Jeanne Degraa

Auf der Bühne stehen ausgezeichnete Schauspieler und Schauspielerinnen, darunter Fernsehgrößen wie Lara Joy Körner, Nikola Norgauer und Saskia Valencia und zeigen ein spannendes Auf und Ab durch alle Gefühlswelten.

Zum Inhalt: Sieben Freunde (drei Paare, ein Single) spielen beim gemeinsamen Abendessen ein spontanes und gefährliches Spiel: Jede Nachricht, die im Laufe des Abends auf den sieben Handys ankommt, wird laut vorgelesen, Bilder und Filmchen bekommen alle zu sehen. Sehr schnell zeigt sich: Jonglieren mit entsicherten Handgranaten wäre auch nicht gefährlicher… Denn jede und jeder hat nicht nur ein öffentliches und ein privates Leben, sondern auch ein geheimes.

Die Zuschauer fesselt die Dramatik an der Teilhabe, was alles passieren kann, wenn sich die „kleinen Geheimnisse“ der „guten Freunde“ nach und nach offenbaren.

Verfilmung wurde mit dem Bambi ausgezeichnet

Als Theaterstück und als in mehreren Ländern vorgenommene Verfilmung war und ist „Das perfekte Geheimnis“ ein Riesenerfolg. In Deutschland erhielt die Verfilmung unter anderem mit Elyas M’Barack, Karoline Herfurth und Jella Haase 2019 den Bambi in der Kategorie „Film National“ und 2020 den Sonderpreis „Besucherstärkster Film“ beim Deutschen Filmpreis.

Karten für den unterhaltsamen Theaterabend sind im Kulturbüro Beverungen und in allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Bestuhlung nach Schachbrettmuster

Einlass ist nur mit 3G-Nachweis und mit medizinischer Gesichtsmaske (OP- oder FFP2-Maske) möglich. Die Bestuhlung erfolgt im Schachbrettmuster, das heißt pro gebuchtem Sitzplatz bleibt zu allen Seiten ein Sitzplatz frei.