Karneval: Motivwagen rollen durch Haarbrück

Lange Zeit mussten die Haarbrücker Narren und Närrinnen warten. Am Sonntag, 19. Februar, wird er nach drei Jahren Pause endlich wieder gefeiert: der große Haarbrücker Karnevalsumzug mit anschließender Karnevalsparty in der Bürgerhalle.

Nach der langen Corona-Pause freuen sich alle, wieder mit bunt kostümierten Fußgruppen und tollen Motivwagen beim traditionsreichen Karnevalsumzug in Haarbrück dabei zu sein.

Das neue Haarbrücker Prinzenpaar Nico der Unbeschreibliche (Rasche) und Luisa die Unvergleichliche (Timmermann) ist auf der Prunksitzung in Beverungen proklamiert worden und lädt alle ein, an diesem frohen und bunten Umzug und der anschließenden Party teilzunehmen.

Das neue Haarbrücker Prinzenpaar Nico der Unbeschreibliche (Rasche) und Luisa die Unvergleichliche (Timmermann) freut sich auf die närrischen Tage im Höhendorf. Foto: Bernd Hoga

Der große Lindwurm wird an der Bürgerhalle pünktlich um 14.03 Uhr Aufstellung nehmen und durch fast alle Haarbrücker Straßen ziehen. Von der Bürgerhalle geht es los zur Langenthaler Straße, um die Schlüssel der Ortschaft von der Bezirksleitung einzufordern. Danach geht es weiter über die Drehscheibe, den Markt, über die Bühner Straße Richtung Kirche und wieder zurück zum Startpunkt, der Bürgerhalle.

Karnevalsparty in der Bürgerhalle

Die Vereinsgemeinschaft Haarbrück als Veranstalter der ersten Haarbrücker Großveranstaltung in 2023 lädt alle Bürgerinnen und Bürger und alle Freunde des Karnevals aus nah und fern ein, an diesem ersten Karnevalsumzug seit der Corona-Pause und an der anschließenden Party in der Bürgerhalle teilzunehmen.