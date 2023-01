Kiesewetter bei CDU in Beverungen: „Russland darf keine Nachahmer finden“

Die Fraktion hatte ihn gebeten, am Abend die Talkrunde bei Anne Will zu besuchen. Dort war unter anderem auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Lars Klingbeil geladen. Der Beversaal in der Stadthalle war mit etwa 200 Besuchern gut gefüllt. „Dass sogar einige stehen müssen, hat es lange nicht gegeben“, bemerkte Matthias Goeken, Mitglied des Landtages, der ein Grußwort sprach. Er ging auf die bevorstehende Landesgartenschau in Höxter ein und überreichte Ralph Brinkhaus (MdB) gleich eine Einladung dazu. Der Bezirksvorsitzende der CDU Ostwestfalen sagte in seiner Rede, dass es in der Politik nicht an Erkenntnissen fehle, sondern an der Umsetzung derselbigen. Dem Beverunger Christian Haase, als Mitglied des Bundestages im Haushaltsausschuss tätig, oblag die Begrüßung und Moderation des Neujahrsempfangs.

